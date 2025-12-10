Kaydet

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşları 14 ile 15 arasında değişen M.H., B.K., İ.A. ve E.K. isimli 4 çocuk, motosiklet satışı yapan bir galerinin önünde durdu. Vitrinden birbirlerine beğendikleri sıfır motosikletleri gösteren çocuklar, daha sonra kepengi zorla açarak içeri girdi. Galeri içerisinden beğendikleri 4 motosikleti çalan çocukların hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, kamera kayıtlarını inceleyerek 4 çocuğu kısa sürede evlerinde yakaladı ve çalınan motosikletler galeriye teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 çocuk da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası