İstanbul Bağcılar’da yaşayan 19 yaşındaki Rojin Elveren, kilolarından şikayetçi olması nedeniyle iki yıl önce mide küçültme ameliyatı yaptırmaya karar verdi. Yenidoğan Çetesi soruşturmasında da adı geçen Bağcılar Özel TRG Hospital Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyon sırasında Elveren, hayatını kaybetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, olay üzerine şüpheli ölüm kapsamında soruşturma başlattı. Soruşturma neticesinde, ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Erol Vural ve Uzm. Dr. Volkan Karataş kusurlu bulundu. Raporda komplikasyonun yönetiminin doktorlarca etkin ve yeterli yönetilmediği kanaatine varıldığı ifade edildi.

Bağcılar'da Rojin Elveren'in tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybetmesine ilişkin ameliyatı yapan sanık doktorlar Volkan Karataş ve Erol Vural hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Temmuz 2023'te Bağcılar'da bulunan TRG Hospitalist Hastanesi'nde mide ameliyatı olan maktul Rojin Elveren'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, maktul Elveren'in annesi Gözel Elveren "müşteki", doktorlar Erol Vural ve Volkan Karataş ise "sanık" olarak yer aldı.

AMELİYAT SIRASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Müşteki Gözel Elveren'in, kızının mide ameliyatı olduğu sırada kalbinin durduğunu, hayatını kaybettiğini ve doktorlardan şikayetçi olduğunu söylediği iddianamede aktarıldı.

Rojin Elveren ameliyatta can vermişti! Tüp mide operasyonu skandalında yenidoğan çetesi bağlantısı ortaya çıktı

DOKTOR VURAL VE KARATAŞ KUSURLU BULUNDU

İddianamede yer verilen ön inceleme raporunda, doktorlar Erol Vural ve Volkan Karataş hakkında, Elveren'in ameliyatında yaşanan komplikasyonda, komplikasyon yönetiminin etkin ve yeterli yapılmaması nedeniyle ölüme sebebiyet verildiği düşünüldüğünden soruşturma izni verildiği belirtildi.

Teftiş Kurulu Müfettişi tarafından atanan uzmanlarca alınan raporda, evraklar üzerinde inceleme yapıldığı, 103 kilogram olan Rojin Elveren'in tüp mide ameliyatı olmak için TRG Hospitalist Hastanesi'ne yatırıldığı ve hastanın ameliyat öncesi diğer multidisipliner konsültasyonlarının yapılmadığı anlatıldı.

KOMPLİKASYON YÖNETİMİNDE YETERSİZLİK

Hastanın durumu değerlendirildiğinde, maktulün kanamaya bağlı ölebileceğinin, ameliyatı yapan hekim tarafından gerekli ve etkin müdahale yapılmadığının anlaşıldığı kaydedilen raporda, Elveren'in tüp mide ameliyatı sırasında majör kanamaya bağlı komplikasyon gerçekleştiği ve komplikasyonun yönetiminin doktorlar tarafından etkin ve yeterli yönetilmediği kanaatine varıldığı ifade edildi.

İddianamede, maktulün ameliyat olmak için ilk önce başka bir hastaneye gittiği oradaki Prof. Dr. B.K'nin yönlendirmesiyle Özel TRG Hospitalist Hastanesi'ne gittiği aktarıldı.

AMELİYAT ÖNCESİ GEREKLİ RAPORLAR HAZIRLANMAMIŞ

Maktul Elveren'in ameliyatından önce ilgili yönetmelik kapsamında genel cerrahi, endokrinoloji, metabolizma hastalıkları ve ruh sağlığı hastalıkları uzmanlarınca düzenlenmesi gereken raporun düzenlenmediğinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, bahse konu ameliyat sırasında kanama yaşandığı, müdahale edildiği, sonrasında tekrar ameliyata devam edildiği, ameliyatın bitimine yakın tekrar kanamanın olduğu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği anlatıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

İddianamede, sanıkların alınan beyanlarında suçlamayı kabul etmedikleri ve kusurlu olmadıklarını söyledikleri kaydedildi.

ÖLÜM NEDENİ…

Adli Tıp 8. İhtisas Kurulu'nun mütalaasına göre, maktulün ölümünün tüp mide ameliyatı sırasında gelişen büyük damar yaralanmalarına bağlı hemorajik şok sonucu gerçekleştiğinin aktarıldığı iddianamede, cerrahi işlemin başında geliştiği anlaşılan kanamanın hemen fark edilerek kanamaya müdahale edilmesi, ivedilikle kalp damar cerrahı çağrılması ve tüp mide ameliyatı işlemi yapılmadan destek tedavisine devam edilmesi gerektiği belirtildi.

TIBBEN UYGUN BULUNMADI

Kanamayı fark etmeden ameliyatı yapan veya damar yaralanmasına gerekli destek tedavi ile cerrahi müdahaleler yapılmadan ameliyatına devam eden sanık doktorlar Erol Vural ve Volkan Karataş'ın uygulamalarının tıbben uygun olmadığı iddianamede ifade edildi.

2-6 YIL HAPİS TALEBİ

İddianamede, sanıklar Erol Vural ve Volkan Karataş hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy 34. Asliye Ceza Mahkemesince iddianame kabul edilirken, sanıkların gelecek günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

ADI YENİDOĞAN ÇETESİ İDDİANAMESİNDE GEÇİYOR

Sanık Erol Vural'ın "yenidoğan çetesi" iddianamesinde adı geçerken, Volkan Karataş "yenidoğan çetesi" davasında yargılanıyor.

İstanbul'da mide küçültme ameliyatı olan Semanur Aydın'ın hayatını kaybetmesine ilişkin doktorluktan men edildiği halde ameliyatı yapan Erol Vural'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında dava açılmıştı.

