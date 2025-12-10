Instagram’da en çok kaydedilen viral tariflerden biri de tavuk etinden yapılan "Marry Me Chicken" oldu. Oldukça doyurucu olan bu yemek, ilgi çekici adı ve lezzetiyle Google’da yılın en çok aranan tarifleri arasında üst sıralara yükseldi.

Sosyal medyada son dönemin en çok konuşulan yemek trendi olan "Marry Me Chicken", Instagram’da adeta fırtına estiriyor. Kremalı sosu, yoğun aroması ve kolay hazırlanışıyla milyonlarca kullanıcı tarafından kaydedilen tarif, kısa sürede "evlilik teklifi ettiren yemek" olarak ün kazandı.

TARİFİN HİKAYESİ

Kaynaklara göre, Marry Me Chicken’ın kökeni 2016 yılına uzanıyor. O dönem Delish’te editör olan Lindsay Funston, güneşte kurutulmuş domates, sarımsak, krema ve parmesan içeren Toskana esintili bir tavuk tarifi geliştirdi. Bir video çekimi sırasında yapımı tamamlanan yemeği tadan bir yapımcı, "Bu tavuk için seninle evlenirim!" diye bağırınca, işte tarifin adı o anda ortaya çıktı. İlgi çekici bu isim ve yemeğin tam bir konfor lezzeti sunan aromaları birleşince tarif kısa sürede popülerlik kazandı. Zaman içinde yemek blog yazarları ve sosyal medya fenomenleri tarifi daha da yayarak onu viral bir fenomene dönüştürdü.

Marry Me Chicken, tek tavada hazırlanan, altın renginde mühürlenmiş tavuk göğüslerinin krema, tavuk suyu, sarımsak, güneşte kurutulmuş domates ve parmesan ile hazırlanan enfes bir sosun içinde pişirilmesiyle oluşan bir yemek. Taze kekik, kekik otu ve fesleğen gibi otlar yemeğe derinlik katarken hardal sosu lezzetini katlıyor.

