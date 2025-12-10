2025'in en çok aranılan tarifi oldu! Evlilik teklifi ettiren "Marry Me Chicken" yemeğinin hikayesi
Instagram’da en çok kaydedilen viral tariflerden biri de tavuk etinden yapılan "Marry Me Chicken" oldu. Oldukça doyurucu olan bu yemek, ilgi çekici adı ve lezzetiyle Google’da yılın en çok aranan tarifleri arasında üst sıralara yükseldi.
Sosyal medyada son dönemin en çok konuşulan yemek trendi olan "Marry Me Chicken", Instagram’da adeta fırtına estiriyor. Kremalı sosu, yoğun aroması ve kolay hazırlanışıyla milyonlarca kullanıcı tarafından kaydedilen tarif, kısa sürede "evlilik teklifi ettiren yemek" olarak ün kazandı.
TARİFİN HİKAYESİ
Kaynaklara göre, Marry Me Chicken’ın kökeni 2016 yılına uzanıyor. O dönem Delish’te editör olan Lindsay Funston, güneşte kurutulmuş domates, sarımsak, krema ve parmesan içeren Toskana esintili bir tavuk tarifi geliştirdi. Bir video çekimi sırasında yapımı tamamlanan yemeği tadan bir yapımcı, "Bu tavuk için seninle evlenirim!" diye bağırınca, işte tarifin adı o anda ortaya çıktı. İlgi çekici bu isim ve yemeğin tam bir konfor lezzeti sunan aromaları birleşince tarif kısa sürede popülerlik kazandı. Zaman içinde yemek blog yazarları ve sosyal medya fenomenleri tarifi daha da yayarak onu viral bir fenomene dönüştürdü.
Marry Me Chicken, tek tavada hazırlanan, altın renginde mühürlenmiş tavuk göğüslerinin krema, tavuk suyu, sarımsak, güneşte kurutulmuş domates ve parmesan ile hazırlanan enfes bir sosun içinde pişirilmesiyle oluşan bir yemek. Taze kekik, kekik otu ve fesleğen gibi otlar yemeğe derinlik katarken hardal sosu lezzetini katlıyor.
MARRY ME CHİCKEN YAPILIŞI
3–4 adet tavuk göğsü (ya da ince uzun kesilmiş tavuk bonfile)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
3 diş sarımsak (ezilmiş veya ince kıyılmış)
1 su bardağı krema
½ su bardağı tavuk suyu
½ su bardağı rendelenmiş Parmesan peyniri
5–6 adet güneşte kurutulmuş domates (doğranmış)
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı fesleğen
Tuz ve karabiber
(İsteğe bağlı) 1 yemek kaşığı hardal
MARRY ME TARİFİ
1) Tavukları mühürleyin
Tavukları tuz ve karabiberle hafifçe tatlandırın.
Geniş bir tavada zeytinyağı ve tereyağını ısıtın.
Tavukların her iki yüzünü altın rengi alıncaya kadar 3–4 dakika mühürleyin.
Tavukları bir kenara alın.
2) Sosu hazırlayın
Aynı tavaya sarımsağı ekleyip kısa süre soteleyin.
Güneşte kurutulmuş domatesleri ekleyin.
Krema, tavuk suyu ve Parmesan peynirini tavaya alın.
Kekik, fesleğen, pul biber ve isteğe bağlı olarak hardalı ekleyin.
Sos kaynayıp hafif koyulaşana kadar 2–3 dakika pişirin.
3) Tavukları sosla birleştirin
Mühürlenmiş tavukları tekrar tavaya alın.
Kısık ateşte 10–12 dakika, tavuklar tamamen pişene kadar sosun içinde pişirin.
Sosun çok koyulaşması durumunda az miktarda tavuk suyu ekleyebilirsiniz.
4) Servis edin
Üzerine taze fesleğen serpin.
Sıcak servis edin.