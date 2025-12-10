Partisinden istifa eden CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP yönetimini bir kez daha hedef aldı. Çakır “Yüksek Disiplin Kurulu'nda İBB iddianamesinde 30 yerde ismi geçen Turan Taşkın'ın önüne geleceğim öyle mi? Önce kendileri aklanıp gelecek” diyerek tepki gösterdi. Çakır, CHP lideri Özel’e ise “Oto hırsızlığıyla ilgili bir tane belgeyi ortaya koysun Kızılay'da asacağım kendimi” diyerek seslendi. Çakır, yeni partiye geçeceği iddialarına da cevap verdi. İşte çarpıcı açıklamalar…

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP’den 'kesin ihraç talebi ile disipline sevk edilmesi' sonrasında istifa ettiğini açıklamıştı. İstifası sonrasında CHP yönetimine tepki gösteren Çakır, Meclis’te düzenlediği basın toplasında yeni açıklamalar yaptı.

CHPden istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır

“ÖNCE KENDİLERİ AKLANIP GELECEK”

Çakır, disiplin sürecinin sonucunu beklememesine ilişkin eleştirilere “Yüksek Disiplin Kurulu'nda kimin önüne geleceğim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 30 yerde iddianamede ismi geçen Turan Taşkın'ın önüne geleceğim öyle mi? Hasan Ufuk Çakır, Yörük çocuğu, suçlamalarla suçlanan adamların önüne gelip ifade vermez. Önce kendileri aklanıp gelecek” sözleriyle cevap verdi.

CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu

İHRAÇ ÇAĞRISI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın kendisinin “sabıkalı” olduğu yönündeki açıklamalarını dinlettiren Çakır, CHP Lideri Özgür Özel’e Başarır’ı ihraç etmesi için çağrı yaptı.

“BELGEYİ ORTAYA KOYSUN KENDİMİ ASACAĞIM”

Çakır, hakkındaki “oto hırsızlığı” suçlamasına ilişkin de Özel’i topa tuttu. Özel’in katıldığı televizyon programında bu konu hakkında konuşmamasını eleştiren Çakır “Oto hırsızlığıyla ilgili bırak sabıka kaydını bir tane belgeyi ortaya koysun Kızılay'da asacağım kendimi” diyerek seslendi.

CHP lideri Özgür Özel'e ihraç çağrısı

BAŞKA PARTİYE GEÇECEK Mİ?

Çakır, başka bir partiye geçip geçmeyeceği yönündeki sorulara da cevap verdi. Şu an için başka bir partiye geçme gibi bir düşüncesi olmadığını belirten Çakır "Millet bana ne diyorsa onu yapacağım” dedi.

Çakır, Mersin’de “bağımsız” girmesi yönünde talepler olduğunu vurguladı.

“CHP DEMEK Kİ TAPUSUNU VERMİŞ”

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesindeki bazı ifadeleri de hatırlatan Çakır şöyle konuştu:

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi demek ki bir yere tapusunu vermiş, buralara da bir şube müdürü atamışlar. Yahu tavuk suyu içer, Allah'a bakar. Bir oy bir milletvekili, bir milletvekili bir hükümettir.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI

Çakır, seçim öncesinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arayarak, "CHP'nin alamadığı oyları araştırmama göre sizin alacağınız kanaatindeyim, tespitim bu yöndedir" dediğini söyledi.

Kendisinin de bu teklifi kabul ederek aday olduğunu anlatan Çakır "Biz de bu kurultay sürecinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durduk” diye konuştu.

