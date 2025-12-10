Shopaholic (Alışverişkolik) serisiyle tanınan dünyaca ünlü yazar Sophie Kinsella, 55 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yazarın 2022 yılında agresif bir beyin tümörü türü olan ‘glioblastoma’ teşhisi aldığı belirtildi.

Ünlü yazar Sophie Kinsella beyin kanseri teşhisini açıkladıktan 18 ay sonra hayatını kaybetti.

Takma adı Sophie Kinsella ile “Confessions of a Shopaholic” adlı çok satan romanın yazarı Madeleine Wickham, 55 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ACI HABERİ INSTAGRAM HESABINDAN DUYURDULAR

Kinsella’nın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sevgili Sophie’mizin vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Son günlerini ailesi, müzik, sıcaklık, Noel ve neşeyle geçirdi. Huzur içinde hayatını kaybetti. Onun ışığı ve yaşam sevgisi olmadan hayatın nasıl olacağını hayal bile edemiyoruz.

Sophie, dayanılması güç hastalığına rağmen inanılmaz bir cesaret gösterdi ve kendini her zaman çok şanslı saydı. Böylesine harika bir aileye ve arkadaşlara sahip olduğu ve yazarlık kariyerinin olağanüstü başarısını yaşayabildiği için minnettardı. Hiçbir şeyi kendiliğinden olmuş gibi görmez, aldığı sevgi için her zaman derin bir teşekkür duyardı.”

Haberle İlgili Daha Fazlası