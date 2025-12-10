İhlas Haber Ajansı
Küçükçekmece'de metrobüs yandı! Seferler aksadı
Son dakika... İstanbul'da metrobüs seferleri aksadı. Küçükçekmece'de metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
Küçükçekmece Florya Metrobüs Durağı'nda, metrobüsün arka motor kısmında yangın çıktı. Adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi.
SEFERLER AKSADI
Yangın hızlı müdahale ile kısa sürede söndürüldü, yaralanan olmadı. Seferlerde kısa süreli aksamalar yaşandı.
