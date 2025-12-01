Anadolu Ajansı
Avcılar'da metrobüs arıza yaptı! Seferler aksadı
Avcılar’da Şükrübey Durağı’nda arızalanan metrobüs seferlerde gecikmeye ve duraklarda yoğunluğa neden oldu. Aracın çekilmesiyle hat kısa sürede normale döndü.
Avcılar'da metrobüste yaşanan arıza nedeniyle seferlerde gecikme yaşandı. Sabah saatlerinde Söğütlüçeşme yönünde seyreden metrobüste Şükrübey Durağı'na yanaştığı sırada arıza meydana geldi. Araçta bulunan yolcular aşağı indirildi.
SEFERLER AKSADI
Durakta kalan metrobüs sebebiyle seferler bir süre aksadı. Yaşanan arıza nedeniyle duraklarda yolcu ve araç yoğunluğu oluştu.
Metrobüs, çekiciyle kaldırıldıktan sonra seferler normale döndü.
