ABD Donanması, tersanelerdeki inşa ve bakım süreçlerini hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla 448 milyon dolarlık “Ship OS” yapay zekâ programını hayata geçiriyor. Palantir iş birliğiyle geliştirilen sistem, gemi yapımından onarıma kadar tüm aşamalarda verimliliği artırmayı hedefliyor.

ABD Donanma Enstitüsüne bağlı USNI News haber sitesi, gemi inşasına yapay zekayı entegre etmek için 448 milyon dolarlık yeni yatırımı duyurdu.

"Ship OS" adı verilen yeni yapay zeka sisteminin, inşa ve bakım süreçlerinden topladığı verilerle gemi yapımını hızlandıracağı ve mevcut filonun onarımını daha kolay ve verimli hale getireceği ifade edildi.

Yeni yapay zeka sistemi Ship OS'un ABD'li veri analiz ve yazılım şirketi Palantir ile çalışacağı kaydedildi.

Yapay zekanın tersanelere ve tedarik zincirine entegre edilmesiyle, gemi inşa sürecinin hızlandırılmasının, maliyetlerin düşürülmesinin ve sistemin daha verimli hale getirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

