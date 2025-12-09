Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelindeki kayak merkezleri kar kalınlığı bilgilerini paylaştı. Kış tatillerini planlamak isteyenler Uludağ, Kartepe, Kartalkaya, Palandöken ve Erciyes'teki kar kalınlığı kaç cm merak ediliyor.

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle kış tatili planları da vatandaşların radarına girdi. Bu kapsamda MGM Türkiye'deki kayak merkezleri kar kalınlıklarına dair bilgileri paylaştı. Özellikle kayak pistlerindeki kar kalınlığı kış tatili severler için öne çıkıyor.

ULUDAĞ'DA KAR VAR MI, KAR KALINLIĞI KAÇ CM?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden açıkladığı verilere göre Uludağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 16 cm olarak açıklandı. Anlık veriler ve güncel gelişmeler MGM'nin sayfasında paylaşılıyor.

KAYAK MERKEZLERİ KAR KALINLIĞI SON DURUM!

Palandöken Kayak Merkezi: 32 cm

Uludağ Kayak Merkezi: 16 cm

Sarıkamış Kayak Merkezi: 13 cm

Erciyes Kayak Merkezi: 11 cm

Nemrut Kayak Merkezi: 4 cm

Konaklı Kayak Merkezi: 11 cm

Çambaşı Kayak Merkezi: 1 cm

Murat Dağı Kayak Merkezi: 1 cm

KARTEPE'DE KAR VAR MI, KAR KALINLIĞI KAÇ CM?

Meteoroloji verilerine göre Kartepe'de henüz kar bulunmuyor.

