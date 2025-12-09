Van’ın 2 bin 400 rakımlı Başkale ilçesinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı. Ekipler yolları açık tutmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Van'ın Başkale ilçesinde kış etkisini gösterdi. Kent merkezine 116 kilometre uzaklıktaki 2400 rakımlı Başkale ilçesinde kuvvetli yağış etkisini sürdürdü.

KAR KALINLIĞI 50 SANTİMİ BULDU

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreyi buldu. İlçede 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İlçe sakinlerinden Kıyasettin Bakışkan, "Karı seviyoruz. Kar ne kadar yağarsa güzel oluyor. Yollar iyidir. Kar yağdı, bir saat içinde ekipler yolları hemen açtı. Kuraklık için iyidir kar. Bu yıl ot iyi olacak" dedi.

Karla mücadele ekipleri kırsal mahalle yollarını açık tutmak için yoğun mesai yaparken, Başkale Belediyesi de ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

