Gümüş piyasasında 10 Aralık sabahına rekor seviyelerle girildi. ABD Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararının küresel emtia piyasalarında oluşturduğu beklenti gümüşte sert bir yükselişi beraberinde getirdi. 1 gram gümüş ne kadar, 1 kilo gümüş kaç TL oldu araştırılmaya başlandı.

Altında gün boyunca daha sakin bir grafik seyrederken gümüş talebindeki artış fiyatları tarihi seviyelere taşıdı. Yapay zeka altyapıları, veri merkezi inşaatları ve elektrikli araç üretimindeki büyüme, gümüşe yönelik küresel ilgiyi rekor seviyelere taşımış durumda.

Yoğun talebin etkisiyle ONS gümüş sabah saatlerinde 61,47 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

ONS altın günün erken saatlerinde 4207 dolar seviyesinde dengelenirken, gram altın serbest piyasada 5759 TL civarında işlem görüyor. Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı 5840 TL seviyesine çıkarken, çeyrek altın 9519 TL’den el değiştiriyor.

Gümüş fiyatları 10 Aralık! 1 gram gümüş ne kadar, 1 kilo gümüş kaç TL?

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş fiyatı güncel verilere göre 84,2367 TL seviyesinde.

1 KİLO GÜMÜŞ KAÇ TL?

1 kilo yani 1.000 gram gümüşün fiyatı 84.236,7000 TL olarak hesaplanıyor. Yatırımcılar farklı gramaj seçeneklerinde de güncel fiyatları yakından takip ediyor.

GRAM GÜMÜŞ FİYATLARI

5 gram gümüş 421,1835 TL, 10 gram gümüş 842,3670 TL, 25 gram gümüş 2.105,9175 TL, 50 gram gümüş 4.211,8350 TL, 100 gram gümüş 8.423,6700 TL, 500 gram gümüş ise 42.118,3500 TL olarak işlem görüyor.



