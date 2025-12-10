Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.’nin yaklaşık 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altın çalıp İngiltere'ye kaçmasına ilişkin gözaltı sayısı 12’ye yükseldi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediği cumhuriyet savcısına bildirilmiş, bunun üzerine cumhuriyet başsavcısı, görevlilerle beraber emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.

Erdal T. ve kasalardan sorumlu olan K.D'nin gözaltına alınması talimatı verilmişti.

Yapılan araştırmada Erdal T.’nin karısı ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da saat 08.22'de uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, E.T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, evlerinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmamıştı.

Şüpheli K.D. gözaltına alınmış, emanet büroda çalışan yazı işleri müdürü dahil bütün personelin bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulmuştu.

Operasyon kapsamında firari şüpheli Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş'ın anne-babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Büyükçekmece adli emanetinden altın ve gümüşlerin çalınmasına ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Çalınan altınların görüntüleri ortaya çıkmıştı

