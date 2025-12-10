2025 yılında altından daha fazla kazandıran gümüş, yükselişini sürdürüyor. Beyaz metal tarihinde ilk kez 61 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Böylece gümüş bu yıl değerini ikiye katladı. Peki gümüş neden yükseliyor? Gümüşteki ralli devam edecek mi? İşte detaylar...

ABD Merkez Bankası (Fed) merakla beklenen faiz kararını bugün saat 22.00'de açıklayacak. Fed'in çeyrek puanlık faiz indirimine gideceğine yönelik beklenti, piyasayı etkiledi.

GÜMÜŞÜN ONS FİYATI İLK KEZ 61 DOLARI AŞTI

Gümüş fiyatları, yatırımcıların Fed'in önümüzdeki dönemde parasal gevşemeye yöneleceği beklentisi ve küresel arzın daralması nedeniyle rekor tazeledi. Beyaz metal tarihinde ilk kez 61 doları aştı. Gümüşün ons fiyatı bugün ise 61,61 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

2025'TE DEĞERİNİ İKİYE KATLADI

Ocak ayından bu yana gümüş fiyatı iki katından fazla yükseldi. Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı 61 doları aştı.

2025te değerini ikiye katladı! Gümüşten tarihi rekor

GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELİYOR?

Elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerin yoğun gümüş talebi yükselişi desteklerken ABD Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler de değerli metalleri destekledi. Fed’in 2026 yılı boyunca ne ölçüde ilave gevşemeye gideceği belirsizliğini korusa da, kısa vadede neredeyse kesinleşen faiz indirimi beklentisi yatırımcı iştahını artırarak gümüşte yukarı yönlü hareketi destekliyor.

Gümüş fiyatlarındaki yükselişi destekleyen bir diğer dinamik, küresel üretimdeki zayıflama. Gümüş Enstitüsü (Silver Institute) verileri, 2024 yılında madencilik üretiminin düşmesi ve geri dönüşüm hacimlerinin sınırlı kalması nedeniyle piyasada 250 milyon onsun üzerinde arz açığı oluştuğunu gösteriyor. Bu, kurumun kayıt altına aldığı en büyük açıklar arasında yer alıyor.

Özellikle güneş paneli üretiminde kullanılan gümüş miktarının artması, elektrikli araç komponentleri ve elektronik sektöründe süren talep, fiyatları destekleyen temel faktörler arasında sayılıyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Enflasyona yenilen şehirler! Konutta en düşük fiyat artışları bu illerde

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

Uzmanlar, Fed’in beklenenden daha hızlı bir faiz indirim döngüsüne girmesi hâlinde gümüşte 65–70 dolar aralığının teknik olarak mümkün olduğu görüşünde. Bununla birlikte, ABD’den gelecek güçlü makroekonomik verilerin Fed’i daha temkinli bir politika izlemeye yöneltmesi durumunda fiyatlarda kısa vadeli düzeltmelerin görülebileceği ifade ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası