2025 yılının son faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası milyonların merakla beklediği kararı yarın saat 14.00'te açıklayacak.

EKONOMİSTLERİN FAİZ TAHMİNLERİ... Tüm Türkiye yarın açıklanacak aralık ayı faiz kararına odaklandı. Faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceği araştırılırken, ekonomistlerin tahminleri de belli oldu.

İşte AA, Foreks, TCMB, Bloomberg ve Reuters anketine katılan ekonomistlerin aralık ayı faiz beklentisi....

AA FİNANS ANKETİ AA Finans'ın TCMB'nin 11 Aralık Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 14'ü politika faizinin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan ve 7'si 200 baz puan indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin aralık ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmesi yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 37,50 ile yüzde 38,50 arasında yer aldı.

BLOOMBERG ANKETİ Bloomberg'in Aralık ayı faiz kararına ilişkin anketine 19 kurum katılım sağladı. Anket sonuçlarına göre, piyasa Merkez Bankası'nın 11 Aralık'ta gerçekleştireceği toplantıda politika faizini 150 baz puan indirimle yüzde 39,5'ten yüzde 38 seviyesine düşürmesini bekliyor.

TCMB BEKLENTİ ANKETİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), geçtiğimiz ay yayımlanan piyasa katılımcıları anketine göre, Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için faiz oranı beklentisi yüzde 38,28 olarak gerçekleşti.

REUTERS ANKETİ Reuters anketine katılan 15 ekonomistin tahminlerin medyanı politika faizinin 100 baz puan ile yüzde 38.5'e düşürüleceğine işaret etti. Sekiz katılımcı 100 baz puan, beş katılımcı 150 baz puan iki katılımcı 200 baz puan faiz indirimi beklediklerini belirtti.

GENEL BEKLENTİ 100-150 BAZ PUANLIK İNDİRİM Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin 2 tahmin öne çıktı. Ekonomistlerin yılın son faiz kararında 100 ya da 150 baz puanlık indirim bekliyor.

