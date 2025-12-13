Messi’nin Hindistan'da 20 dakikalık saha ziyareti hayal kırıklığına yol açtı. Yaşanan gerginlikte bir taraftarın stadyumdan halı aldığı iddiası gündem oldu.

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, Kalküta’da kendisi için yapılan heykelin açılışı kapsamında Hindistan’a gitti. Arjantinli yıldızı yakından görmek isteyen yaklaşık 80 bin taraftar, Salt Lake Stadı’nı doldurdu. Ancak Messi’nin sahada kısa süre kalması, hayal kırıklığına dönüşmesine neden oldu.

Tribünleri dolduran kalabalık, Messi’nin stadyumdaki ziyaretinin 20 dakika ile sınırlı kalmasına tepki gösterdi. Bazı taraftarlar sahaya yabancı maddeler atarken, koltukların söküldüğü ve güvenlik güçlerinin müdahale ettiği anlar kameralara yansıdı.

Messi'nin 20 dakikalık ziyareti olay oldu: Hintli taraftar bilet parasını stadyum halısıyla telafi etti

Yaşananların ardından Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Messi ve taraftarlardan özür diledi. Banerjee, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için önlem alınacağını duyurdu.

SAHANIN HALISINI ALDI!

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, Messi’nin sahada kısa süre kalmasına tepki gösteren bir taraftarın, ödediği bilet ücretini “telafi etmek” için stadyumdan halı aldığı iddia edildi.

