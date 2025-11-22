Pakistan–Afganistan sınır hattında şiddetli çatışma çıktı. Hayber Pahtunhva’daki istihbarat destekli operasyonda güvenlik güçleriyle militanlar arasında yaşanan sıcak temas sonucu 8 militan öldürüldü

Pakistan, Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde yürütülen operasyonda 8 militanın öldürüldüğünü açıkladı.

Ülkenin güvenlik gündemini hareketlendiren operasyon, Bannu bölgesinde istihbarat üzerine başlatıldı.

ORDU: SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi ISPR, operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Açıklamada, bölgedeki istihbarat odaklı çalışmaların son dönemde belirgin biçimde arttığı ve güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendiği ifade edildi.

SON GÜNLERDE ART ARDA OPERASYONLAR

Pakistan ordusu, 10 Kasım’da Hindistan destekli 20, 20 Kasım’da ise 30 militanın öldürüldüğünü bildirmişti. Son operasyonla birlikte sınır hattındaki askeri hareketlilik daha da yoğunlaştı.

HAYBER PAHTUNHVA VE BELUCİSTAN SALDIRILARIN ODAĞINDA

Pakistan’da silahlı saldırılar özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduğunu söyleyen silahlı yapılar, bölgede hem sivilleri hem de güvenlik güçlerini hedef alıyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı TTP’nin Afganistan’da konuşlandığını ve saldırıları buradan yönettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

BELUCİSTAN’DAKİ AYRILIKÇI GÖLGE

Belucistan’da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) öne çıkıyor. BLA, eyaletin Pakistan’dan ayrılmasını ve Beluc halkının bölgeyi yönetmesini amaçlıyor. Bu yapı, son yıllarda eyaletteki saldırıların önemli bölümünü üstlenen yapılanma olarak biliniyor.

