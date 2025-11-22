Bir kargo firmasında çalışan kuryenin sosyal medyada paylaştığı video, içerdiği cevaplar nedeniyle gündem oldu. Videodaki kurye, meslektaşlarına “Ne mezunusunuz?” sorusunu yöneltti. Gelen cevaplar sosyal medyada şaşkınlığa neden oldu.

Sosyal medyada ‘sporcukurye’ adlı bir hesabın paylaştığı video gündeme oturdu. Genç kurye iş arkadaşlarına “Hangi bölümden mezunsunuz?” sorusunu sordu. Gelen cevaplar ise şaşırttı.

EDEBİYAT MEZUNU DA VAR MÜHENDİSLİK OKUYAN DA…

Videoda yer alan kuryelerin mezuniyet bilgileri çeşitlilik gösterdi. Bir kurye Mekatronik Mühendisliği mezunu olduğunu söylerken, bir diğeri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olduğunu dile getirdi.

İşletme mezunu bir başka kuryenin yanı sıra, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Bölümü mezunu olan da vardı. Geçmişte astsubaylık yapmış bir kişinin de yine kuryelikle geçimini sağladığı görüldü.

ANINDA VİRAL OLDU

Kısa sürede viral olan video, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına konu oldu. Birçok kişi, farklı üniversitelerden mezun gençlerin iş bulmakta yaşadığı güçlükleri hatırlatarak, kuryeliğin pek çok üniversite mezunu için geçim kaynağı haline geldiğine vurgu yaptı.



MELİN ÖZTÜRK

