Suriye devlet medyası, İsrail’e ait tank ve zırhlı araçların Kuneytra kırsalına girerek iki köyde İsrail bayrağı diktiğini duyurdu.

Suriye devlet medyası, İsrail güçlerinin Cumartesi günü tanklar ve zırhlı araçlarla Kuneytra kırsalına baskın düzenlediğini duyurdu. Al-Ikhbariya TV’nin aktardığı bilgilere göre iki tank ve iki askeri araç, batıdan doğuya doğru Tal al-Ahmar bölgesine ilerledi.

ÖNCE BAYRAK DİKTİLER

Devlet televizyonu El-Ikhbariya TV, İsrail güçlerinin iki tank ve iki zırhlı araçla batıdan Tel el-Ahmar’a ilerlediğini, bölgede iki İsrail bayrağını diktikten sonra geri çekildiğini aktardı.

KÖYLERE ART ARDA BASKINLAR

Suriye medyasına göre altı araçlık bir İsrail devriyesi, Bir Ajam, Bariqa ve Zubeida köylerinin doğu ve batı taraflarına girerek baskın düzenledi.

Ayrıca üç askeri araç kullanan başka bir grup, Ein Zivan ve Abu Qubays köylerine yöneldi.

BÖLGE HALKI: ORMANLAR TAHRİP EDİLDİ, ARAZİLER YAKILDI

Kuneytra çevresindeki yerel halk, İsrail güçlerinin tarım arazilerine girdiğini, yüzlerce dönümlük ormanı tahrip ettiğini, sivillerin gözaltına alındığını ve bölgede yeni askeri kontrol noktaları kurulduğunu aktarmaya devam ediyor.

Suriye hükümet verilerine göre, Aralık 2024’ten bu yana İsrail ordusu ülkede 1.000’den fazla hava saldırısı, güney illerine ise 400’den fazla sınır ötesi baskın gerçekleştirdi.

GOLAN HATTINDA GERİLİM TIRMANIYOR

2024'ün sonlarında Beşar Esad rejiminin çökmesinin ardından İsrail, 1974 Ayrılık Anlaşması’nı ihlal ederek Suriye ile arasındaki askerden arındırılmış tampon bölgeyi ele geçirmişti.

Suriye basını, Kuneytra çevresine yönelik baskınların son dönemde sistematik biçimde arttığını açıkladı.

