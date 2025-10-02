Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eniştesinin kamyonetinde ölü bulunmuştu: Altından korkunç gerçek çıktı

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da bir kamyonette ölü bulunan 4 çocuk babası Erdoğan Melek’in ölüm nedeni araştırılırken, gerçek jandarma soruşturmasıyla ortaya çıktı. Gözaltına alınan enişte, olayı itiraf etti. Melek’in nasıl can verdiğini anlattı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesi Demirci Mahallesi'nde 4 çocuk babası Erdoğan Melek (56), eniştesi Murtaza Sağır’ın kamyonetinde ölü olarak bulundu. 

ARAÇTA HAREKETSİZ BULUNMUŞTU

Enişte Murtaza Sağır, 112'yi arayarak kayın biraderi Erdoğan Melek’i Kaleboğazı mevkiinde yerde hareketsiz halde bulunduğunu ve aracına alıp hastaneye götürmek için yola çıktığını söyledi. Sağır, aracıyla yola çıktıktan sonra ambulans ekipleriyle buluştu. Ancak Erdoğan Melek'in araçta hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜMÜNDE ŞÜPHELİ BULGULAR…

Çelikalan Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Melek'in ölüm nedeninin belirlenmesi için savcı ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan işlemlerin ardından Melek'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Vücudunda kırıklar tespit edilen Erdoğan Melek’in ölümü şüpheli bulundu.

ENİŞTE VE TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırma sonucu şüpheli ölüm olayını aydınlatarak olayla ilgili enişte Murtaza Sağır ile traktör sürücüsü Şenol Türkyılmaz'ı gözaltına aldı. 

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Olayı itiraf eden enişte Murtaza Sağır, "Yıkılmış eski köprünün mahalle sakinlerinin izni doğrultusunda demirlerini almak için çalışma yapıyorduk. Şenol Türkyılmaz traktörle çekerken ip koptu. Erdoğan Melek demirin altında kaldı" dedi.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

