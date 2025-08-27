Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Celta Vigo - Real Betis maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman? LaLiga 3. hafta heyecanı sürüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler

İspanya La Liga’nın 2025-2026 sezonu üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Balaidos Stadyumu, Celta Vigo ile Real Betis arasında oynanacak mücadeleye ev sahipliği yapacak. Celta Vigo - Real Betis maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman başlayacak belli oldu.

Sezonun üçüncü haftasında oynanacak mücadelede La Liga’da üst sıralarda yer almak isteyen iki takım kıyasıya rekabet edecek. Peki, Celta Vigo - Real Betis maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman?

Celta Vigo - Real Betis maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman? LaLiga 3. hafta heyecanı sürüyor - 1. Resim

CELTA VIGO-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga 2025-2026 sezonunun üçüncü hafta maçında Celta Vigo ile Real Betis karşı karşıya geliyor. Celta Vigo - Real Betis maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Celta Vigo - Real Betis maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman? LaLiga 3. hafta heyecanı sürüyor - 2. Resim

CELTA VIGO-REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA?

Celta Vigo ile Real Betis arasındaki mücadele 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü oynanacak. Celta Vigo - Real Betis maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak.

Celta Vigo - Real Betis maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman? LaLiga 3. hafta heyecanı sürüyor - 3. Resim

CELTA VIGO-REAL BETIS MUHTEMEL 11

Celta Vigo: Radu, Rodriguez, Lago, Alonso, Carreira, Rueda, Rodriguez, Beltran, Duran, Iglesias, Aspas

Real Betis: Valles, Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez, Altimira, Fornals, Ruibal, Lo Celso, Riquelme, Hernandez

Kaynak: Türkiye Gazetesi

