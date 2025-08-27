Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kopenhag - Basel maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi canlı yayın bu akşam!

Kopenhag - Basel maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi canlı yayın bu akşam!
Kopenhag - Basel maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan dolu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Danimarka ekibi Kopenhag ile İsviçre temsilcisi Basel, rövanş maçında kozlarını paylaşacak.

Kopenhag - Basel maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak netleşti. İlk karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı ve bu skor, ikinci maçta hangi takımın Şampiyonlar Ligi gruplarına yükseleceğini belirleyecek.

KOPENHAG-BASEL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Kopenhag-Basel rövanş mücadelesi Tabii Spor 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. 

KOPENHAG-BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Parken Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.

İlk karşılaşma 1-1 berabere tamamlandığı için bu akşamki maç turu belirleyecek.

KOPENHAG-BASEL MAÇI MUHTEMEL 11

Kopenhag: Kotarski, Huescas, Hatzidiakos, Pereira, Meling, Lerager, Mattsson, Larsson, Elyounoussi, Claesson, Cornelius

Basel: Hitz, Tsunemoto, Vouilloz, Barisic, Schmid, Leroy, Metinho, Otele, Shaqiri, Traore, Ajeti

