Riga FC - Sparta Prag maçı nerede izlenir, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi heyecanı sürüyor!
UEFA Konferans Ligi play-off turunda heyecanlı bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Riga FC ile Sparta Prag, ikinci maçta kozlarını paylaşacak. Riga FC - Sparta Prag maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu.
İki takım arasındaki ilk maç Çek Cumhuriyeti’nde oynanmış ve Sparta Prag, rakibini 2-0 mağlup ederek avantaj elde etmişti. Riga FC ev sahibi avantajını kullanarak eşleşmede durumu bu akşam lehine çevirmek istiyor.
RIGA FC-SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Riga FC-Sparta Prag rövanş maçı Türkiye’de herhangi bir kanalda canlı olarak yayınlanmayacak. Futbolseverler müsabakayı resmi kulüp kanalları veya uluslararası yayıncılar aracılığıyla takip edebilecek.
RIGA FC-SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Riga FC ile Sparta Prag arasındaki kritik rövanş mücadelesi 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü oynanacak.
Riga FC - Sparta Prag maçı 19.45’te başlayacak. İlk maçta Sparta Prag 2-0’lık skorla galip gelerek elde ettiği avantajı korumak için sahada olacak.
