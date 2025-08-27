Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Riga FC - Sparta Prag maçı nerede izlenir, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi heyecanı sürüyor!

UEFA Konferans Ligi play-off turunda heyecanlı bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Riga FC ile Sparta Prag, ikinci maçta kozlarını paylaşacak. Riga FC - Sparta Prag maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu.

İki takım arasındaki ilk maç Çek Cumhuriyeti’nde oynanmış ve Sparta Prag, rakibini 2-0 mağlup ederek avantaj elde etmişti. Riga FC ev sahibi avantajını kullanarak eşleşmede durumu bu akşam lehine çevirmek istiyor.

RIGA FC-SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Riga FC-Sparta Prag rövanş maçı Türkiye’de herhangi bir kanalda canlı olarak yayınlanmayacak. Futbolseverler müsabakayı resmi kulüp kanalları veya uluslararası yayıncılar aracılığıyla takip edebilecek.

RIGA FC-SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Riga FC ile Sparta Prag arasındaki kritik rövanş mücadelesi 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü oynanacak.

Riga FC - Sparta Prag maçı 19.45’te başlayacak. İlk maçta Sparta Prag 2-0’lık skorla galip gelerek elde ettiği avantajı korumak için sahada olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

