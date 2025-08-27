Türkiye İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milyonlar merak ediyor, geri sayım başladı

A Milli Futbol Takımı için FIFA Dünya Kupası eleme heyecanı başlıyor. Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. 86 milyonun tek yürek olacağı karşılaşma öncesi, "Türkiye İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevabı merak ediliyor.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye İspanya Dünya Kupası Elemeleri E Grubu mücadelesinde ilk düdük 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te çalacak. A Millilerin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Bu tarihi mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz netleşmedi. Yayın bilgileri açıklandığında detaylar haberimize eklenecek.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Türkiye İspanya maçının biletleri "www.passo.com.tr" ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alınabilecek. Bilet satışları süresi devam eden bütün takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları "www.passotaraftar.com.tr" web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C. Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek.