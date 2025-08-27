Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Oğlunu ve eşini vahşice katletmişti! Hem mektubu hem yalanı ortaya çıktı

Oğlunu ve eşini vahşice katletmişti! Hem mektubu hem yalanı ortaya çıktı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Edirne'de 11 yaşındaki oğlunu ve eşini öldüren ardından intihara kalkışan katil zanlısının akıl sağlığının yerinde olduğuna kanaat getirildi. Şüphelinin eşini arayanlara "Uyuyorlar, uyanmadılar" şeklinde yalan söylediği öğrenildi.

Korkunç cinayet 4 Ağustos'ta Edirne'de yaşandı. 41 yaşındaki Ö.G. Alacı, eşi 38 yaşındaki Didem Örs Alacı'yı ve 11 yaşındaki oğulları Doruk Kaan Alacı'yı boğarak öldürdü ardından intihara kalkıştı. 

Oğlunu ve eşini vahşice katletmişti! Hem mektubu hem yalanı ortaya çıktı - 1. Resim

Vahşi şekilde öldürülen anne ve oğlu, son yolculuklarına uğurlanırken olayın şüphelisi de, savcılık kararıyla akıl hastalığı olup olmadığının tespiti amacıyla İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Oğlunu ve eşini vahşice katletmişti! Hem mektubu hem yalanı ortaya çıktı - 2. Resim

İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem süresi tamamlanan ve akıl sağlığının yerinde olduğuna dair kanaat getirilen şüpheli, geçtiğimiz gün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oğlunu ve eşini vahşice katletmişti! Hem mektubu hem yalanı ortaya çıktı - 3. Resim

EVE MEKTUP BIRAKMIŞ

Öldürülen anne ve çocuktan gün içinde haber alamayan yakınlarının defalarca telefonla anne Didem'i aradıkları, ancak telefonu cinayet şüphelisinin açarak, 'Didem ve Doruk henüz uyanmadılar, uyuyorlar' diyerek kapattığı ortaya çıktı.

Oğlunu ve eşini vahşice katletmişti! Hem mektubu hem yalanı ortaya çıktı - 4. Resim

Bir diğer detay ise şüphelinin eve bıraktığı mektupta 'beni affedin' sözlerine yer vermesi oldu.

