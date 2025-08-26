Hakan Çakır cinayetinin dehşete düşüren ifadeleri! "Gözüne çivili sopayla vurdum"

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki korkunç cinayetin yankıları sürüyor. Hakan Çakır, merdivende yol verme meselesi nedeniyle annesi ve kız kardeşini taciz eden iki kardeşle tartışmış ve öldürülmüştü. Cinayet şüphelilerin ifadeleri ortaya çıkarken, her bir detay kan dondurdu.

Ekol TV'nin haberine göre, cinayete ilişkin tutuklanan baba Cemal, olay yerine vardığında 6-7 erkeğin elinde pala, çivili ve demir sopalar olduğunu öne sürdü.

Elinde kesici alet olmadığını iddia eden Cemal'in bu ifadesi, olayda serbest bırakılan ve merdivende oturan 19 yaşındaki Ahmet Emir'in söyledikleriyle çelişti.

TÜYLER ÜRPERTEN İFADE

Ahmet Emir ifadesinde, Samet ve Taha'nın sopa, baba Cemal'in ise kesici aletle geldiğini belirtti. Öte yandan, olaydan sonra Taha'nın "5-6 defa bıçağı soktum ben ne yapacağım" dediğini, baba Cemal'in de "Ben de birinin gözüne çivili sopayla vurdum" ifadelerini kullandığını iddia etti. Bu itiraflar, tutukluların olaydan hemen sonra kendi aralarında işledikleri suçu kabul ettiğini gösterdi.

Tutuklanan 3 kardeşin, sosyal medya hesaplarından uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla fotoğraflar paylaştığı tespit edildi.

SUÇ GEÇMİŞLERİ ŞOKE ETTİ: 14 YAŞINDA 5 SABIKA KAYDI

Cinayete karışan şüphelilerin sabıka dosyalarının kabarık olduğu ortaya çıktı. Tutuklu baba Cemal'in iki suç kaydı bulunduğu belirlenirken, tartışmanın başladığı anlarda merdivende oturan ve sonrasında serbest kalan Ahmet Emir'in 9 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Cinayeti işlediği iddia edilen 14 yaşındaki Taha'nın 5, 17 yaşındaki ağabeyi Samet'in ise 9 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

"ABLA BU KAN DAVASI"

Kavgada kullanılan bıçaklardan birinin, 14 yaşındaki Taha tarafından olay yerinden 200 metre uzaktaki bir köfteciden alındığı tespit edildi.

Köfteci ifadesinde, Taha'nın dükkanına girerek aşçı tezgahının üzerindeki bıçağı aldığını, "Yapma ablam" diye uyardığında ise Taha'nın "Abla bu kan davası" diyerek dükkândan çıktığını söyledi. Bu anlar, Taha'nın elindeki cisimle ilerlediği kamera görüntülerine de yansıdı.

ÇAKIR AİLESİ İSYAN ETTİ

Oğlunu kaybeden Hakan Çakır'ın babası, yaşanan duruma isyan etti. Hakan'ı kimin öldürdüğünü göremediğini, kendisini ise 19 yaşındaki Ahmet Emir'in bıçakladığını belirten baba, "13 yaşındaki çocuğun 20 tane dosyası var. E bu çocuk dışarıda benim oğlumu öldürüyor. Bu nedir ya? Niye dışarıda bu çocuk? Bir Hakan bir Ahmet gitmesin artık. Şu cezaları yükseltin içeriden kimse" diyerek sitem etti.

Hakan Çakır'ın babasını tehdit ettiler

Hakan Çakır'ın annesi ise olayın şokunu ve acısını dile getirerek, "Hakan geldi ‘Ne oluyor hayırdır? Utanmıyor musun taciz etmeye?’ dedi. ‘Hayırdır kardeşim’ diye kükredi, ilk darbeyi benim oğlana vurdu. O vurunca o da vurdu muhtarlığın önünde çullanmışlardı çocuğumun üstüne. Avucumun içinde kanı tutamadım, tişörtümü çıkardım bastırdım. Bebeğimi öldürdü. " ifadelerini kullandı.