Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > SOLOTÜRK Manisa gösteri uçuşu ne zaman saat kaçta?

SOLOTÜRK Manisa gösteri uçuşu ne zaman saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
SOLOTÜRK Manisa gösteri uçuşu ne zaman saat kaçta?
SOLOTÜRK, Manisa, Demirci, Gösteri Uçuşu, F-16, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SOLOTÜRK Manisa gösteri uçuşu ne zaman saat kaçta belli oldu. Türk Hava Kuvvetleri’nin dünyaca ünlü akrobasi timi SOLOTÜRK, Manisa’nın Demirci ilçesinde gökyüzünü renklendirmeye hazırlanıyor. F-16 savaş uçaklarıyla yaptığı manevralar ve etkileyici gösterileriyle tanınan ekip, bu kez Demirci’nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne alacak.

SOLOTÜRK Manisa gösteri uçuşu ne zaman saat kaçta yapılacak heyecanla bekleniyor. Büyük gösteriye sadece saatler kaldı. Vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor.

SOLOTÜRK Manisa gösteri uçuşu ne zaman saat kaçta? - 1. Resim

SOLOTÜRK MANİSA GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN?

Türk Hava Kuvvetleri’nin gözde akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Manisa’da gökyüzünde unutulmaz bir gösteriye hazırlanıyor. Demirci’nin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinlikte F-16 savaş uçağıyla yapılacak gösteri uçuşu büyük heyecanla bekleniyor. SOLOTÜRK Manisa gösteri uçuşu 27 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

SOLOTÜRK Manisa gösteri uçuşu ne zaman saat kaçta? - 2. Resim

SOLOTÜRK MANİSA GÖSTERİ UÇUŞU SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK ekibinin resmi açıklamasına göre Manisa Demirci’deki gösteri 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 18.30’da gerçekleştirilecek.

Etkinlik halka açık olacak ve vatandaşlar gösteriyi ücretsiz olarak izleyebilecek.

SOLOTÜRK Manisa gösteri uçuşu ne zaman saat kaçta? - 3. Resim

SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞ PROGRAMI

Gösteri öncesinde hazırlık çalışmaları kapsamında 24 Ağustos Pazar günü çevre tanıma ve prova uçuşları yapılmıştı. Çevre tanıma uçuşu saat 13.15’te, prova uçuşu ise saat 18.30’da Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi bölgesinde tamamlandı. Gösteri günü ise aynı alanda vatandaşlar gökyüzündeki özel manevraları yakından takip edebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yedikule Hastanesi'nde 'bıçak parası' soruşturması: Profesör örgüt elebaşısı, doçent yöneticisi çıktı!İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında karar verildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TRT 1 frekans bilgileri nelerdir, uydu ayarı nasıl yapılır? Fenerbahçe-Benfica maçı rövanş maçını izleme ekranı... - HaberlerTRT 1 frekans bilgileri nelerdir, uydu ayarı nasıl yapılır? Fenerbahçe-Benfica maçı rövanş maçını izleme ekranı...Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu! - HaberlerÜçlü Pürüz filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu!Celta Vigo - Real Betis maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman? LaLiga 3. hafta heyecanı sürüyor - HaberlerCelta Vigo - Real Betis maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman? LaLiga 3. hafta heyecanı sürüyorFIFA 26 ne zaman çıkacak? Türkiye satış tarihi araştırılıyor - HaberlerFIFA 26 ne zaman çıkacak? Türkiye satış tarihi araştırılıyorLisede uyum haftası var mı? 9. sınıf öğrencileri araştırıyor - HaberlerLisede uyum haftası var mı? 9. sınıf öğrencileri araştırıyorLetonya-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroBasket 2025 canlı yayın şifresiz! - HaberlerLetonya-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroBasket 2025 canlı yayın şifresiz!
Sonraki Haber Yükleniyor...