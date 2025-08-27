SOLOTÜRK Manisa gösteri uçuşu ne zaman saat kaçta yapılacak heyecanla bekleniyor. Büyük gösteriye sadece saatler kaldı. Vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor.

SOLOTÜRK MANİSA GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN?

Türk Hava Kuvvetleri’nin gözde akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Manisa’da gökyüzünde unutulmaz bir gösteriye hazırlanıyor. Demirci’nin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinlikte F-16 savaş uçağıyla yapılacak gösteri uçuşu büyük heyecanla bekleniyor. SOLOTÜRK Manisa gösteri uçuşu 27 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

SOLOTÜRK MANİSA GÖSTERİ UÇUŞU SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK ekibinin resmi açıklamasına göre Manisa Demirci’deki gösteri 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 18.30’da gerçekleştirilecek.

Etkinlik halka açık olacak ve vatandaşlar gösteriyi ücretsiz olarak izleyebilecek.

SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞ PROGRAMI

Gösteri öncesinde hazırlık çalışmaları kapsamında 24 Ağustos Pazar günü çevre tanıma ve prova uçuşları yapılmıştı. Çevre tanıma uçuşu saat 13.15’te, prova uçuşu ise saat 18.30’da Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi bölgesinde tamamlandı. Gösteri günü ise aynı alanda vatandaşlar gökyüzündeki özel manevraları yakından takip edebilecek.