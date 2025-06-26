Göklerde şov başlıyor! Solotürk Polonya gösterileri ne zaman?

SOLOTÜRK POLONYA GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na bağlı 132. Hançer Filo bünyesindeki Solotürk ekibi, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü Polonya’nın Suwalki kentinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Hava Kuvvetleri’nin en gelişmiş savaş jetlerinden biri olan F-16C Block 30TM ile nefes kesen manevralara imza atacak olan ekip, binlerce izleyiciyle buluşacak.

Gösteri saatine ilişkin net bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak organizasyon yetkililerinin, uçuş saatlerini etkinlikten birkaç gün önce sosyal medya ve resmi duyurularla paylaşması bekleniyor.

SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN?

Solotürk ekibi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda gösteri tarihini açıkladı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“SOLOTÜRK, Odlotowe Suwalki Airshow 2025 kapsamında 28 Haziran 2025 tarihinde Polonya’da gösteri uçuşu icra edecektir.”

Prova Uçuşu:

26 Haziran 2025 Perşembe

Suwalki Havalimanı, Polonya

Gösteri Uçuşu:

Tarih: 28 Haziran 2025 Cumartesi

Yer: Suwalki Havalimanı, Polonya

Uçuş saati: Henüz açıklanmadı (GMT+2, yerel saat)

merak konusu oldu. Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşları Solotürk’ün Polonya gösteri uçuşu için tarih araştırmaya başladı. Bu yılın dikkat çeken uluslararası etkinliklerinden biri olması beklenen Solotürk gösterisi, aynı zamanda Türkiye’nin hava gücünü dünyaya tanıtma fırsatı sunuyor.