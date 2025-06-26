Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Göklerde şov başlıyor! Solotürk Polonya gösterileri ne zaman?

Göklerde şov başlıyor! Solotürk Polonya gösterileri ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Göklerde şov başlıyor! Solotürk Polonya gösterileri ne zaman?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Hava Kuvvetleri’nin gözbebeği Solotürk ekibi, gösterilerine hız kesmeden devam ediyor. Yıl boyunca Türkiye’nin dört bir yanında sergilediği akrobasi uçuşlarıyla ilgi odağı olan ekip, bu kez yurt dışında gökyüzünü fethetmeye hazırlanıyor. Peki Solotürk Polonya gösterileri ne zaman?

Solotürk gösteri uçuşuPolonya takvimi merak konusu oldu. Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşları Solotürk’ün Polonya gösteri uçuşu için tarih araştırmaya başladı. Bu yılın dikkat çeken uluslararası etkinliklerinden biri olması beklenen Solotürk gösterisi, aynı zamanda Türkiye’nin hava gücünü dünyaya tanıtma fırsatı sunuyor.
Göklerde şov başlıyor! Solotürk Polonya gösterileri ne zaman? - 1. Resim

SOLOTÜRK POLONYA GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na bağlı 132. Hançer Filo bünyesindeki Solotürk ekibi, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü Polonya’nın Suwalki kentinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Hava Kuvvetleri’nin en gelişmiş savaş jetlerinden biri olan F-16C Block 30TM ile nefes kesen manevralara imza atacak olan ekip, binlerce izleyiciyle buluşacak.
 
Gösteri saatine ilişkin net bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak organizasyon yetkililerinin, uçuş saatlerini etkinlikten birkaç gün önce sosyal medya ve resmi duyurularla paylaşması bekleniyor. 
 
Göklerde şov başlıyor! Solotürk Polonya gösterileri ne zaman? - 2. Resim

SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN?

Solotürk ekibi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda gösteri tarihini açıkladı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
 
“SOLOTÜRK, Odlotowe Suwalki Airshow 2025 kapsamında 28 Haziran 2025 tarihinde Polonya’da gösteri uçuşu icra edecektir.”
 
Prova Uçuşu:
26 Haziran 2025 Perşembe
Suwalki Havalimanı, Polonya
 
Göklerde şov başlıyor! Solotürk Polonya gösterileri ne zaman? - 3. Resim
 
Gösteri Uçuşu:
Tarih: 28 Haziran 2025 Cumartesi
Yer: Suwalki Havalimanı, Polonya
Uçuş saati: Henüz açıklanmadı (GMT+2, yerel saat)
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray 5 yıldızlı forma satışta: GS yeni sezon forma fiyatları ne kadar? - HaberlerGalatasaray 5 yıldızlı forma satışta: GS yeni sezon forma fiyatları ne kadar?Başkent EDAŞ uyardı! 26 Haziran 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerBaşkent EDAŞ uyardı! 26 Haziran 2025 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?Son dakika deprem mi oldu? 26 Haziran 2025 il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi - HaberlerSon dakika deprem mi oldu? 26 Haziran 2025 il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesiMerkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı toplantı takvimi belli oldu! - HaberlerMerkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı toplantı takvimi belli oldu!26 Haziran 2025 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Başakşehir ve Avcılar su kesintisi sorgulama ekranı - Haberler26 Haziran 2025 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Başakşehir ve Avcılar su kesintisi sorgulama ekranıYeni sezon, yeni oyunlar: Bu kez hayatta kalmak daha zor! Squid Game 3.sezonda hangi oyunlar var? - HaberlerYeni sezon, yeni oyunlar: Bu kez hayatta kalmak daha zor! Squid Game 3.sezonda hangi oyunlar var?
Sonraki Haber Yükleniyor...