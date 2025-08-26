Hastaneyi ayağa kaldırdılar! Doktordan hasta yakınına skandal sözler: Seni paramparça ederim
Gaziantep Şehir Hastanesi'nde hastalarıyla ilgilenilmediğini iddia eden bir grup doktora hesap sordu. Hastalarına gerekli işlemlerin yapıldığını söyleyen doktor, inandırıcı bulunmayınca kavga çıktı. Doktorun "Benim canımı sıkma seni paramparça ederim, senin doktorun ben değilim" dediği anlar kayıt altına alındı.
Bu sabah Gaziantep Şehir Hastanesi'nde doktor ve hasta yakınları arasında tartışma yaşandı.
Geçtiğimiz hafta Oğuzeli Devlet Hastanesi'nden Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen kalp hastası şahsın yakınları, durumu kritik olan ve by-pass operasyonu yapılması gereken hastaları ile ilgilenilmediğini iddia etti.
"SENİ PARAMPARÇA EDERİM"
Hasta yakınları, kardiyoloji uzmanı doktor M.Y. ve sağlık çalışanlarına tepki gösterirken doktor ise hafta sonu nöbetçi doktor tarafından vizit atıldığını belirtti.
Fiziki müdahalelerin ardından hasta yakınlarının by-passı kabul etmediğini iddia eden doktor M.Y. "Benim canımı sıkma seni paramparça ederim, senin doktorun ben değilim" dedi.
O anlar hasta yakınlarından bir kadın tarafından anbean kayıt altına alındı.
Hasta kadının yerde yattığı videoda hasta yakınları hastalarıyla ilgilenilmediğini; doktor ise hasta ile ilgilenildiğini söyledi. İki taraf birbirinden şikayetçi olurken kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.