3 yaşındaki kız başına saplanan bıçakla hastaneye yürüyerek gitti! Şoke eden anlar

3 yaşındaki kız başına saplanan bıçakla hastaneye yürüyerek gitti! Şoke eden anlar

- Güncelleme:
Dünya Haberleri

Çin'de öfke nöbeti geçiren bir kadın, 3 yaşındaki kızının başına bıçak sapladı. Çocuğun hastaneye yürüyerek geldiği görüntüler dünya medyasına konu oldu. Çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

İlginç olayın merkezi bu defa Çin oldu. 3 yaşındaki kız çocuğunun başına saplanan bıçakla annesinin elinden tutup hastaneye gittiği anlar viral oldu. 

Dongchuan Halk Hastanesi’nin kameralarına yansıyan olayda, küçük kızın kulağının üzerinde saplanmış yaklaşık 15 santimetrelik bir meyve bıçağı görülüyor.

3 yaşındaki kız başına saplanan bıçakla hastaneye yürüyerek gitti! Şoke eden anlar - 1. Resim

'KORKUTMAK' İSTERKEN ÖLDÜRECEKTİ

Hastane personelinden biri, annenin öfke nöbeti sırasında gürültü yapan kızını "korkutmak" için bıçağı aldığını ve yanlışlıkla kızın kafasına saplandığını itiraf ettiğini söyledi.

3 yaşındaki kız başına saplanan bıçakla hastaneye yürüyerek gitti! Şoke eden anlar - 2. Resim

"ÖLÜMCÜL HASAR YOK"

Bir doktor, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bıçağın çocuğun kafatasının yumuşak olması nedeniyle ölümcül bir hasara yol açmadığını kaydetti.

Doktor, "Kızın annesi bıçağı çekseydi, risk çok büyük olurdu. Doğru hareket, derhal profesyonel tıbbi yardım almaktı" dedi.

 

