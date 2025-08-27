Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Diyarbakır'da feci kaza! Hareket halindeki tır kamyona çarptı: 1 ölü

Diyarbakır'da feci kaza! Hareket halindeki tır kamyona çarptı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Silvan, Kaza, Tır, Kamyon, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde feci bir kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Saman yüklü kamyona arkadan çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçenin kırsal Kasımlı Mahallesi Yukarı Kaya Kümeevleri mevkiinde meydana geldi.

Seyir halinde bulunan Nazmi Kahraman idaresindeki tır, saman yüklü kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

HASTANEYE YETİŞEMEDİ

İtfaiye ekipleri büyük uğraşlar sonucunda tırda sıkışan sürücüyü çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti.

112 acil sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Silvan’da Tır-Kamyon Çarpışması: 1 Ölü - 1. Resim

Kaza anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saman yüklü kamyonun sürücüsü, yol kontrolünü yaptıktan sonra gideceği güzergahın şeridine girdiği, ilerledikten sonra tırın yavaşlayamayıp arkadan kamyona çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Diyarbakır'da feci kaza! Hareket halindeki tır kamyona çarptı: 1 ölü - 2. Resim

