Diyarbakır'da feci kaza! Hareket halindeki tır kamyona çarptı: 1 ölü
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde feci bir kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Saman yüklü kamyona arkadan çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza, ilçenin kırsal Kasımlı Mahallesi Yukarı Kaya Kümeevleri mevkiinde meydana geldi.
Seyir halinde bulunan Nazmi Kahraman idaresindeki tır, saman yüklü kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
HASTANEYE YETİŞEMEDİ
İtfaiye ekipleri büyük uğraşlar sonucunda tırda sıkışan sürücüyü çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti.
112 acil sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saman yüklü kamyonun sürücüsü, yol kontrolünü yaptıktan sonra gideceği güzergahın şeridine girdiği, ilerledikten sonra tırın yavaşlayamayıp arkadan kamyona çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.