Tırla otobüs çarpıştı, feci kazada çok sayıda insan yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde halk otobüsü ile tır çarpıştı. Feci kazada 10 kişi yaralandı.
Kızıltepe Sanayi Mahallesi çevre yolu kavşağında, sürücüleri ve plakası öğrenilemeyen halk otobüsü ile tır çarpıştı.
ŞOFÖR ARAÇTA SIKIŞTI
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, halk otobüsündeki 10 kişi yaralandı. Araçta sıkışan otobüs şoförü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
