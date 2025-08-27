CHP'nin etkinliği nedeniyle "Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı" denmişti! İstanbul Valiliği iddiaları yalanladı

Bugün bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında, "CHP İl başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı" şeklinde haberler servis edilmişti.

ŞİŞHANE METRO KAPATILDI MI?

Bunun üzerinde, vatandaşlar metro istasyonunun kapatılıp kapatılmadığına dair resmi bir kaynaktan bilgilendirilme ihtiyacı duydu.

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilik, haberlerin gerçeği söyleyerek, şu açıklamayı yaptı:

Çeşitli medya kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında “CHP İl başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı” şeklinde verilen haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu etkinlikte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin arama faaliyetlerini sağlıklı olarak yapabilmesi için;

Şişhane Metro Durağı Vergi Dairesi çıkışı ve Şişhane Metro Durağı Beyoğlu Belediyesi çıkışı kullanıma kapatılacaktır. Şişhane Metro Durağına ait diğer çıkışlar hizmet vermeye devam etmektedir.