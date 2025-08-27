Şişhane metro istasyonu kapatıldı mi? Valilikten son dakika açıklaması var

İstanbul Valiliği yeni bir karar aldı, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane istasyonunun çıkışları kapatıldı. Şişhane metro istasyonunun neden kapatıldığı ve ne kadar kapalı kalacağı merek konusu oldu, işte detaylar.

ŞİŞHANE METRO İSTASYONU NEDEN KAPATILDI?

İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane istasyonu çıkışları kapatıldı. Kararın gerekçesi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ŞİŞHANE METRO İSTASYONU NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbullular sık kullandıkları Şişhane metro istasyonunun ne zaman açılacağını sorgulattı. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı; “İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane İstasyonu; İstiklal Caddesi Çıkışı, Vergi Dairesi Çıkışı, Beyoğlu Belediyesi Önü Çıkışı yolcu işletmeye kapalı olacaktır”