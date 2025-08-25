Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 30 Ağustos'ta Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? Metro ve Başkentray'ın bedava olup olmadığı merak ediliyor

30 Ağustos'ta Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? Metro ve Başkentray'ın bedava olup olmadığı merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
30 Ağustos&#039;ta Ankara&#039;da otobüsler ücretsiz mi? Metro ve Başkentray&#039;ın bedava olup olmadığı merak ediliyor
30 Ağustos, Ankara, Otobüs, Ücretsiz, Metro, Başkentray, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

30 Ağustos'ta Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? sorusu bölgede yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara halkı ve ziyaretçiler, toplu taşıma imkanlarını araştırmaya başladı. Özellikle EGO otobüsleri ve şehir içi ulaşım hatları ücretsiz mi sorusu gündeme geldi.

Her sene olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatilinde Ankara'da toplu taşımanın ücretsiz olması bekleniyor. 

30 Ağustos'ta Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? Metro ve Başkentray'ın bedava olup olmadığı merak ediliyor - 1. Resim

30 AĞUSTOS'TA ANKARA'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mi?

Ankara'da 30 Ağustos Cumartesi günü toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı konusuna dair henüz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak otobüslerin ücretsiz olması bekleniyor.

Geçen sene konuya ilişkin şu açıklama yapılmıştı;

"EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO ve ANKARAY) ile Zafer Bayramı’mızın 102. yılı olan 30 Ağustos 2024 Cuma günü sabah saat 06.00 ile gece saat 24.00 arasında ücretsiz olarak hizmet verecektir.

30.08.2024 günü Cumartesi tarifesinde 355 hatta hizmet verecek olan EGO otobüslerinin hareket saatleri ve güzergâhlarına, EGO CEP’TE mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. 

Bu vesileyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı kutluyor; başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi; saygı ve rahmetle anıyoruz."

30 Ağustos'ta Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? Metro ve Başkentray'ın bedava olup olmadığı merak ediliyor - 2. Resim

ANKARA'DA METRO VE BAŞKENTAY 30 AĞUSTOS'TA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da metro hatlarının 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Başkentray 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Metro ve Başkentay Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde geçerli olacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönemİzmirlilerin çilesi bitmiyor! Körfezdeki koku vatandaşları kaçırdı: Bir daha gelmeyiz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başak Karahan Enes Batur olayı ne? 5 kuruşluk dava gündem oldu - HaberlerBaşak Karahan Enes Batur olayı ne? 5 kuruşluk dava gündem olduDoğum yardımı yattı mı, kaç para? Ağustos ayı ödemeleri araştırılıyor - HaberlerDoğum yardımı yattı mı, kaç para? Ağustos ayı ödemeleri araştırılıyorBugün voleybol maçı var mı? 25 Ağustos Pazartesi günü maç takvimi belli oldu - HaberlerBugün voleybol maçı var mı? 25 Ağustos Pazartesi günü maç takvimi belli olduBarış Alper Yılmaz Rizespor maçında oynayacak mı? Antrenmana çıktı - HaberlerBarış Alper Yılmaz Rizespor maçında oynayacak mı? Antrenmana çıktı5. sınıf uyum haftası var mı, ortaokullar ne zaman açılacak? - Haberler5. sınıf uyum haftası var mı, ortaokullar ne zaman açılacak?2025 YKS taban puanları: Kaç puanla hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları - Haberler2025 YKS taban puanları: Kaç puanla hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları
Sonraki Haber Yükleniyor...