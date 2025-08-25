30 Ağustos'ta Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? Metro ve Başkentray'ın bedava olup olmadığı merak ediliyor

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara halkı ve ziyaretçiler, toplu taşıma imkanlarını araştırmaya başladı. Özellikle EGO otobüsleri ve şehir içi ulaşım hatları ücretsiz mi sorusu gündeme geldi.

Her sene olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatilinde Ankara'da toplu taşımanın ücretsiz olması bekleniyor.

30 AĞUSTOS'TA ANKARA'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mi?

Ankara'da 30 Ağustos Cumartesi günü toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı konusuna dair henüz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak otobüslerin ücretsiz olması bekleniyor.

Geçen sene konuya ilişkin şu açıklama yapılmıştı;

"EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO ve ANKARAY) ile Zafer Bayramı’mızın 102. yılı olan 30 Ağustos 2024 Cuma günü sabah saat 06.00 ile gece saat 24.00 arasında ücretsiz olarak hizmet verecektir. 30.08.2024 günü Cumartesi tarifesinde 355 hatta hizmet verecek olan EGO otobüslerinin hareket saatleri ve güzergâhlarına, EGO CEP’TE mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Bu vesileyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı kutluyor; başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi; saygı ve rahmetle anıyoruz."

ANKARA'DA METRO VE BAŞKENTAY 30 AĞUSTOS'TA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da metro hatlarının 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Başkentray 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Metro ve Başkentay Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde geçerli olacaktır.