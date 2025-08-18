Ankara'da yollar neden kapalı, yollar ne zaman açılacak?

Vatandaşlar, Ankara’da yolların neden kapalı olduğunu ve trafik düzenlemesinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

ANKARA'DA YOLLAR NEDEN KAPALI?

Başkent Ankara’da 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bazı cadde ve sokaklar etkinlik nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Trafik akışının güvenli bir şekilde düzenlenmesi amacıyla alınan önlem, gün boyu devam edecek.

Anıt Caddesi’nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü, Gençlik Caddesi’nin belirli kesimleri, Dögol Caddesi ve GMK Bulvarı’nın bazı bölümleri araç trafiğine kapatıldı. Celal Bayar Bulvarı ve Kazım Karabekir Caddesi bağlantılı yan yollar ile Hipodrom ve İstanbul Caddesi üzerinden geçen yan varyantlar da etkinlik boyunca araç geçişine kapalı olacak.

Metro hatlarında da bazı duraklar geçici olarak hizmet veremeyecek.

ANKARA'DA YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ankara’da kapalı olan yollar ve metro durakları, etkinliğin tamamlanmasının ardından tekrar trafiğe açılacak. Yetkililer, etkinliğin bitişiyle birlikte şehirde normal trafik akışının sağlanacağını belirtti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, etkinlik süresince trafik güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almış durumda.

ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

18.08.2025 tarihinde 15.00 - 18.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik ile ilgili olarak saat 08.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar;

Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

- Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

- Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

- Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,





Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,



Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır.

- Ayrıca 18.08.2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar AKM Metro Durağı ile Anadolu Meydanı Ankaray Durağı kapalı olacaktır.