Fas’ta sokaklar karıştı! Gösteriler çatışmaya dönüştü: Ölü ve yaralılar var

Fas'ta ülke genelinde başlattığı protestolar şiddet olaylarına dönüştü. 6 gündür süren protestolarda bazı binalar yağmalandı, araçlar ateşe verildi.

3 ÖLÜ, 640 YARALI VAR

Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre güvenlik güçleri, çarşamba günü Agadir şehrinin güneyindeki Lqliaa'da bir karakola saldırıp mühimmat çalmaya çalışan bıçaklı 3 genci vurarak öldürdü. Protestolar sırasında 589'u güvenlik güçleri olmak üzere 640 kişi yaralandı, 400'den fazla kişi gözaltına alındı. Ayrıca 80 kamu binası ve özel işletme tahrip edildi, 413 kolluk kuvveti aracı ve 195 özel araç hasar gördü.

Fas Başbakanı Aziz Akhannouch protestoların başlangıcından bu yana perşembe akşamı yaptığı ilk konuşmada, şiddet olaylarını sona erdirmek ve gençlerin taleplerini karşılamak için diyaloğa açık olduğunu ifade etti. Akhannouch, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu çeşitli sorunlarla başa çıkmanın tek yolu diyaloğa dayalı yaklaşımdır" dedi.

FAS KRALI'NA "HÜKÜMETİ GÖREVDEN AL" ÇAĞRISI

"GenZ 212" adlı protesto grubundan bugün yapılan açıklamada, Fas Kralı VI. Muhammed'e hükümeti görevden alma çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Faslıların anayasal haklarını koruma ve toplumsal taleplerine cevap verme konusundaki başarısızlığı nedeniyle mevcut hükümetin görevden alınmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Gençler, 2030 Dünya Kupası hazırlıklarına milyarlarca dolarlık yatırım aktığını, birçok okul ve hastanenin ise bütçe azlığı nedeniyle kötü durumda olduğunu belirtiyor. Ülke genelinde inşa edilen veya yenilenen stadyumları işaret eden protestocular, "Stadyumlar burada, ama hastaneler nerede?" şeklinde sloganları atıyor. Agadir'deki bir kamu hastanesinde doğum sırasında 8 kadının hayatını kaybetmesi, ülkede sağlık sisteminin çöktüğünün işareti olarak görüldü ve protestoların fitilini ateşledi.