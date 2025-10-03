Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrailli bakandan skandal cezaevi paylaşımı! "Aktivistler terörist muamelesi görecek"

İsrailli bakandan skandal cezaevi paylaşımı! "Aktivistler terörist muamelesi görecek"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail, Gazze, Terörizm, İnsan Hakları, İnsani Yardım, Protesto, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na saldıran İsrail, 480 aktivisti alıkoydu. Gazze destekçilerinin Ktzi'ot Cezaevi'ne nakledilmesinin ardından kameraların karşısına geçen İsrail Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Gazze’yi destekleyen herkesin terörist muamelesi göreceğini söyledi. 

İsrail, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na saldırarak 480 aktivisti alıkoydu. Gazze’ye doğru yola çıkan 44 gemiye de saldıran İsrail, Gazze destekçilerini Ktzi'ot Cezaevi'ne nakletti. 

İsrailli bakandan skandal üstüne skandal! "Filo aktivistleri terörist muamelesi görecek" - 1. Resim

''TERÖRİST MUAMELESİ GÖRECEKLER''

Tutuklamaların ardından kamera karşısına geçen Ben-Gvir ise skandal bir video çekerek, Gazze’yi destekleyen herkesin terörist muamelesi göreceğini söyledi. 

İsrailli bakandan skandal üstüne skandal! "Filo aktivistleri terörist muamelesi görecek" - 2. Resim

"OYUN BİTTİ"

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde İsrailli bakanın, "Ketziot Hapishanesi'ndeyiz, bu filo üyeleri terör destekçisi, şimdi de güvenlik hapishanesine konuyorlar. Oyun bitti. Burada teröristlerle aynı koşullarda kalacaklar, mahkum tulumları giyecekler, tüm koşullar aynı olacak. Bunu vadetmiştim, şimdi de uyguluyoruz." dediği anlar yer aldı.

İsrailli bakandan skandal üstüne skandal! "Filo aktivistleri terörist muamelesi görecek" - 3. Resim

Öte yandan Ben-Gvir'in Aşdod Limanı'nda aktivistlerin bulunduğu alanda, "Bunlar filonun teröristleri. Hepiniz teröristsiniz. Onlara dikkat et. Katil destekçileri. Ayrıca gemilerinde silahlar bulundu. Onlar aslında insani yardım için gelmedi. Onlar Gazze için yani teröristlerin yanında olmak için geldi" ifadelerinde bulunduğu video büyük tepki toplamıştı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dev banka Bitcoin tahminini güncelledi: Yıl sonu uçuşa geçecekSinema bileti hangi günler 120 TL? Yıl boyu geçerli olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Londra'da sokak kavgası: 2 gencin üzerine asit döküp kaçtılar - DünyaDehşete düşüren kavga! 2 gencin üzerine asit döküp kaçtılarEndonezya, TikTok'un lisansını askıya aldı - DünyaEndonezya, TikTok'un lisansını askıya aldıJaponya'da mini araç devrildi! 5 kişi hayatını kaybetti - DünyaJaponya'da mini araç devrildi! 5 kişi hayatını kaybettiİsrail'den aktivistlerle ilgili açıklama! ''Süreç zaman alacak'' - Dünyaİsrail'den aktivistlerle ilgili açıklama!Los Angeles'ta petrol rafinerisinde patlama! Bölgeyi alevler sardı, ekipler müdahale ediyor - DünyaPetrol rafinerisinde patlama! Bölgeyi alevler sardıApandisit ağrısı sandı, gerçek bambaşka çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü - DünyaApandisit ağrısı sandı, gerçek bambaşka çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...