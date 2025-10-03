İsrailli bakandan skandal cezaevi paylaşımı! "Aktivistler terörist muamelesi görecek"

İsrail, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na saldırarak 480 aktivisti alıkoydu. Gazze’ye doğru yola çıkan 44 gemiye de saldıran İsrail, Gazze destekçilerini Ktzi'ot Cezaevi'ne nakletti.

''TERÖRİST MUAMELESİ GÖRECEKLER''

Tutuklamaların ardından kamera karşısına geçen Ben-Gvir ise skandal bir video çekerek, Gazze’yi destekleyen herkesin terörist muamelesi göreceğini söyledi.

"OYUN BİTTİ"

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde İsrailli bakanın, "Ketziot Hapishanesi'ndeyiz, bu filo üyeleri terör destekçisi, şimdi de güvenlik hapishanesine konuyorlar. Oyun bitti. Burada teröristlerle aynı koşullarda kalacaklar, mahkum tulumları giyecekler, tüm koşullar aynı olacak. Bunu vadetmiştim, şimdi de uyguluyoruz." dediği anlar yer aldı.

Öte yandan Ben-Gvir'in Aşdod Limanı'nda aktivistlerin bulunduğu alanda, "Bunlar filonun teröristleri. Hepiniz teröristsiniz. Onlara dikkat et. Katil destekçileri. Ayrıca gemilerinde silahlar bulundu. Onlar aslında insani yardım için gelmedi. Onlar Gazze için yani teröristlerin yanında olmak için geldi" ifadelerinde bulunduğu video büyük tepki toplamıştı.