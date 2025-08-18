Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ankara Valiliği duyurdu: Metro kullanacaklar dikkat! Bu istasyonlar kapatıldı

Ankara Valiliği duyurdu: Metro kullanacaklar dikkat! Bu istasyonlar kapatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ankara Valiliği duyurdu: Metro kullanacaklar dikkat! Bu istasyonlar kapatıldı
Keçiören Metrosu, Ankaray, İstanbul, Ankara, Ulaşım, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara Valiliği, Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/Anıtkabir İstasyonu geçici olarak hizmete kapatıldığını duyurdu.

Ankara Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/Anıtkabir İstasyonu ikinci bir talimata kadar geçici olarak hizmete kapatıldı.

Valilik kararı gereği, istasyonların yolcu iniş ve binişine kapalı olması nedeniyle kepenklerin kapatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonunu kullanacak yolcularımız, Atatürk Kültür Merkezi-1 İstasyonu üzerinden geçiş sağlayabileceklerdir.

Anadolu/Anıtkabir İstasyonu'na yolcu iniş ve binişi yapılamamaktadır. Yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına güncel güzergah bilgilerini takip etmeleri önemle rica olunur."

Kaynak: Anadolu Ajansı
Gizli manastır gezi rotalarının vazgeçilmezi oldu! Gidenleri 900 yıl önceye götürüyorBağdat Caddesi'nde patlama! Güzellik merkezi savaş alanına döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Scootera koltuk monte edip, köpekleri ile yolculuk yaptı! Renkli görüntüler kamerada - GündemScootera koltuk monte edip, köpekleri ile yolculuk yaptı!Bağdat Caddesi'nde patlama! Güzellik merkezi savaş alanına döndü - GündemGüzellik merkezi savaş alanına döndüTarihçi Mete Tunçay hayatını kaybetti - GündemTarihçi Mete Tunçay hayatını kaybettiKimseyi tanımadığı öne sürülmüştü! Ali Şen'in sağlık durumuyla ilgili oğlundan açıklama - GündemAli Şen'in sağlık durumuyla ilgili oğlundan açıklamaİzmir'de çöp sorunu çözülmüyor derinleşiyor! 1983'ten beri böylesini görmediler - GündemEn büyük kentlerden birinde durum bu!'Jrokez' lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünde korkunç iddia! Düştüğü yer görüntülendi - Gündem'Jrokez'un ölümünde korkunç iddia!
Sonraki Haber Yükleniyor...