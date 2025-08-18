Ankara Valiliği duyurdu: Metro kullanacaklar dikkat! Bu istasyonlar kapatıldı

Ankara Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/Anıtkabir İstasyonu ikinci bir talimata kadar geçici olarak hizmete kapatıldı.

Valilik kararı gereği, istasyonların yolcu iniş ve binişine kapalı olması nedeniyle kepenklerin kapatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: