Metroda mide bulandıran olay! Kadınları çekerken yakalandı, cep telefonunu kırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri

İstanbul'da metroda yolculuk yapan bir adamın cep telefonuyla kadınları çektiği öne sürüldü. Yolcular duruma tepki gösterirken iddiaların hedefindeki şahıs ise telefonunu kırarak "Ben sapık değilim" dedi.

İstanbul'da metroda kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yolculuk yapan adamlardan birinin cep telefonuyla kadınları kayda aldığı öne sürüldü. Duruma tepki gösteren kadın yolcular bir yandan adamı videoya aldı bir yandan da tepki gösterdi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Kadınlardan biri "Baktım, karşı tarafı çekiyorsun. Ver onu neyi çektin bakacağım. Namussuz" ifadelerini kullanırken iddiaların hedefindeki adam ise "Çekmedim diyorum sana bacım Allah belamı versin" dedi.

Yolculardan biri "Allah belanı versin zaten, kameran yansıyor gördüm. Ben senin bacın değilim sapık" şeklinde adama bağırırken şüpheli elindeki telefonunu kırdı.

Metroda mide bulandıran olay! Kadınları çekerken yakalandı, cep telefonunu kırdı - 1. Resim

TELEFONUNU KIRDI

Kadınları suçlayan adam "Telefonumu kırdın... İşe geç kaldım!" diyerek suçu yolculara atmaya kalktı. Güvenliğin çağrılmasını talep eden kadınlar ise "Biz mi kırdık telefonunu sen kırdın! Güvenliği çağırın" diyerek bağırdı.

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. 

 

