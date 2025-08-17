Memurlar iş mi bırakıyor, neden, memur grevi kaç gün sürecek? 18 Ağustos Pazartesi memurların iş bırakma eylemi gündemde

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen başta olmak üzere birçok sendika, Ankara’daki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve 81 ilde eylem çadırları kurarak, vatandaşları bilgilendirme ve taleplerini duyurma çalışmalarına başladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, taban aylığa yapılan 1.000 TL’lik artışın yeterli olmadığını belirterek teklifin kabul edilemeyeceğini ve çalışanların haklarının korunması için sahada mücadele edeceklerini vurguladı.

MEMURLAR İŞ Mİ BIRAKIYOR?

Kamu çalışanları Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi, taleplerinin karşılanmaması durumunda 18 Ağustos Pazartesi günü bir günlük iş bırakacak.

Sendikalar, iş bırakma eyleminin hem taleplerini duyurmak hem de kamuoyunun dikkatini toplu sözleşme görüşmelerine çekmek amacıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.

MEMURLAR NEDEN İŞ BIRAKTI?

Hükümet’in sunduğu zam tekliflerinin yetersiz bulunması nedeniyle memurlar iş bırakma kararı aldı. İlk teklifte 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6 ve 2027’de yüzde 6 ile yüzde 4 oranlarında artış önerilmişti.

İkinci teklifte ise sadece taban aylığa 1.000 TL’lik bir iyileştirme yapılması öngörülmüş, sendikalar rakamı kabul edilemez bulmuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, söz konusu teklifin çalışanların taleplerini karşılamadığını belirterek, sahada mücadele edeceklerini ifade etti.

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ise teklifin sadece taban aylığına yapılan artıştan ibaret olduğunu vurgulayarak, iş bırakma eylemi yapılacağını ifade etti.

MEMURLARIN İŞ BIRAKMA EYLEMİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Sendikalar tarafından açıklanan iş bırakma eylemi 18 Ağustos Pazartesi günü uygulanacak. Eylem çerçevesinde Türkiye genelinde memurlar işlerini bırakarak taleplerini duyuracak. Memurların iş bırakma eyleminin uzayıp uzamayacağı konusunda ise resmi açıklama yapılmadı.

18 AĞUSTOS MEMURLAR İŞ BIRAKMA EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen öncülüğünde 18 Ağustos’ta Türkiye genelinde iş bırakma eylemi hayata geçirilecek. Ankara’da sendika üyeleri büyük bir miting düzenleyerek Maliye Bakanlığı’na yürüyüş gerçekleştirecek.

81 ilde kurulan eylem çadırlarında sendika üyeleri nöbet tutacak ve taleplerin kamuoyuna duyurulması sağlanacak.