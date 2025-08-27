Kamyon, yoldan geçen kadını böyle ezdi! Saniye saniye kamerada
İstanbul'da hafriyat kamyonu manevra yaparken yoldan geçen kadını ezdi. Talihsiz kadın ağır yaralanırken kahreden anların görüntüsü ortaya çıktı; şoför ise gözaltına alındı.
İstanbul Eyüpsultan'da bugün saat 15.00 sıralarında sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 EDD 69 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.
DURUMU KRİTİK
Kazada kamyonun altında kalan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun altından çıkarılan kadına ilk müdahale, olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma yürüttü.
KAHREDEN ANLAR KAMERADA
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadının, manevra yaparken yolun karşısına geçmeye çalışan yapan hafriyat kamyonun altında kaldığı görülüyor.
Acı olay sonrası hafriyat kamyonu sürücüsünün gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.