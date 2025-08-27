İstanbul'da ev sahibi ile kiracı kavgasında ortalık karıştı! O anlar kamerada
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Esenyurt'ta ev sahibi ve kiracı arasında çıkan kavga adeta meydan savaşına dönüştü. Taraflar birbirlerine sopalarla saldırırken, bir kişi aldığı darbenin ardından baygınlık geçirdi. Yaşanan kavga ise saniye saniye görüntülendi.
Dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta bulunan Pınar Mahallesi'nde ev sahibi ve kiracı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede sokağa taşan olayın ardından aileler birbirine girdi.
BİR KİŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ
İki tarafta birbirlerine sopa ve taşla saldırırken, bir vatandaş aldığı darbeler sonucunda baygınlık geçirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, taraflar güçlükle sakinleştirildi.
Öte yandan yaşanan kavga anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci