İstanbul'da ev sahibi ile kiracı kavgasında ortalık karıştı! O anlar kamerada

İstanbul'da ev sahibi ile kiracı kavgasında ortalık karıştı! O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta ev sahibi ve kiracı arasında çıkan kavga adeta meydan savaşına dönüştü. Taraflar birbirlerine sopalarla saldırırken, bir kişi aldığı darbenin ardından baygınlık geçirdi. Yaşanan kavga ise saniye saniye görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta bulunan Pınar Mahallesi'nde ev sahibi ve kiracı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede sokağa taşan olayın ardından aileler birbirine girdi.

İstanbul'da ev sahibi ile kiracı kavgasında ortalık karıştı! O anlar kamerada - 1. Resim

BİR KİŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

İki tarafta birbirlerine sopa ve taşla saldırırken, bir vatandaş aldığı darbeler sonucunda baygınlık geçirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Öte yandan yaşanan kavga anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

