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Kiracı anahtar teslim için 12 milyon TL istedi! Mal sahibi 'çık' dediğine pişman oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kiracı anahtar teslim için 12 milyon TL istedi! Mal sahibi &#039;çık&#039; dediğine pişman oldu
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de bir iş yeri kiralama hadisesinde, 10 yıl önce N.E.'ye kiralanan iş yeri, mal sahibi Fahrettin Karakuş tarafından geri alınmak istendi. Karakuş, kiracısının iş yerinden çıkmak için kendisinden 12 milyon TL'lik para veya senet istediğini ileri sürdü. "Mağduruz" diyen mal sahibi, şikayetçi olacağını belirtti.

Mersin'de bir iş yeri kiralama hadisesinde ilginç bir iddia ortaya atıldı.

10 yıl önce N.E.'ye kiralanan iş yeri, mal sahibi Fahrettin Karakuş tarafından geri alınmak istendi. Mal sahibi kiracısına önce 'tahliye taahhütname' gönderdi. 6 aylık süre içerisinde çıkmayan N.E., 2 ay süre daha istedi.

Kiracı anahtar teslim için 12 milyon TL istedi! Mal sahibi 'çık' dediğine pişman oldu - 1. Resim

"12 MİLYON TL'LİK PARA VE SENET İSTEDİ"

Karakuş, o süre de geçtikten sonra yan tarafa taşınan ancak anahtarı teslim etmeyen kiracısı ile bir türlü anlaşamadı. Kiracısının, kendisinden 12 milyon TL'lik para veya senet istediğini ileri süren Karakuş, çözüm bulamayınca savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Mağdur olduğunu ifade eden Fahrettin Karakuş, "6 ay önce imzalı tahliye taahhütname gönderdik, 2 ay daha beklememizi istedi. Biz de 2 ay daha süre verdik ve şu ana kadar çıkmadı. Gidip anahtarı teslim alacağız ama anahtarı vermek istemiyor. '12 milyon ya bana para vereceksiniz ya da 12 milyon senet yazmanız gerekiyor. Onu da kabul etmiyorsanız kiraya ben vereceğim, hava parasını ben alacağım' diyor. Anahtarı bize vermek istemiyor, yani dükkanı gasp etti. Ve tehditle bizi oradan kovdu. 'İstediğiniz yere gidin, benim şartları kabul ederseniz böyle, kabul etmezseniz anahtarı alamazsınız' dedi" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Kiracı anahtar teslim için 12 milyon TL istedi! Mal sahibi 'çık' dediğine pişman oldu - 2. Resim

"MAĞDURUZ, ANATHARI ALAMADIK"

Dükkanını geri almak için yasal süreci başlattıklarını belirten Karakuş, "Mağduruz, maalesef anahtarı alamadık. Savcılığa da suç duyurusunda bulunduk ama şu ana kadar bir sonuç alamadık, bekliyoruz" diye konuştu.

Kameralara konuşmak istemeyen ancak telefonla bilgi veren kiracı N.E. ise, "Mal sahibi beni kafasına göre çıkartamaz. Ben orayı 10 yıldır işletiyorum. Gelip beni aniden kafasına göre çıkarttı. Ben de ondan şikayetçi olacağım. 12 milyon lira da istemedim, dükkan zaten 12 milyon lira etmez" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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