Trabzon'da beklenmedik keşif! Bir anda karşılarına çıktı: 500 metre olduğu anlaşıldı

Trabzon'un Yomra ilçesinde yapılan yol çalışmalarında, beklenmedik bir olay yaşandı. Kazı yapılan bölgede, pişirilmiş topraktan yapılmış tarihi bir künk su borusu ortaya çıktı. Uzmanların ilk incelemelerine göre, yaklaşık 500 metre uzunluğunda olan bu su borusu hattı, halen aktif şekilde içinden su akıtan nadir tarihi altyapı örneklerinden biri.

Trabzon’un Yomra ilçesinde Tepeköy mahallesinde geçmişin izlerini taşıyan arkeolojik keşif yapıldı.

Yomra Belediyesi tarafından Camimahallesi mevkiinde sürdürülen yol çalışmalarında yapılan kazıda pişirilmiş topraktan yapılmış tarihi bir künk su borusu ortaya çıktı.

NADİR TARİHİ YAPILARDAN

Uzmanların ilk incelemelerine göre, yaklaşık 500 metre uzunluğunda olan bu su borusu hattı, halen aktif şekilde içinden su akıtan nadir tarihi altyapı örneklerinden biri. Su mühendisliğinin erken örneklerinden sayılan bu sistemin, Tepeköy Mahallesi’nin yüzyıllardır süregelen çeşme kültürü ve doğal kaynak sularıyla olan bağını gözler önüne serdiği düşünülüyor.

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GURUR VERİCİ BİR GELİŞME

Yomra Belediyesi yetkilileri, bu tarihi mirasın zarar görmeden korunması için gerekli önlemlerin alındığını, ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak bölgenin hem tarihi dokusunun ortaya çıkarılması hem de kültürel turizme kazandırılması için çalışmalar başlatılacağını belirtti.

Tepeköy Muhtarı da yaptığı açıklamada, "Mahallemiz tarihi çeşmeleriyle, eski su yollarıyla zaten bilinirdi. Bu keşif ise geçmişten gelen su kültürümüzü somut olarak gün yüzüne çıkardı. Gurur verici bir gelişme" dedi.