Çıkması istenince deliye döndü! Kiracıdan ev sahibi ve kızına biber gazlı saldırı

Çorlu'da bulunan Reşadiye Mahallesi Mandıracı 3. Sokak'ta ev sahibi S.Ö. ve annesi Z.Ö., yaşanan anlaşmazlık sonrası evden çıkması yönünde kiracısı M.K. ile konuştu.

ANNE KIZ HASTANELİK OLDU

Çıkan tartışmanın büyümesinin ardından M.K., anne ve kızına biber gazıyla saldırdı. Yüzlerine gelen biber gazı nedeniyle fenalık geçiren anne ve kızı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan olayın ardından şikayet üzerine M.K. gözaltına alındı.