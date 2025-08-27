Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çıkması istenince deliye döndü! Kiracıdan ev sahibi ve kızına biber gazlı saldırı

Çıkması istenince deliye döndü! Kiracıdan ev sahibi ve kızına biber gazlı saldırı

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ Çorlu'da M.K., evden çıkmasını istemelerinin üzerine çıkan tartışmada ev sahibi S.Ö. ve annesi Z.Ö.ye biber gazlı saldırıda bulundu. Anne kız hastanelik olurken, M.K. gözaltına alındı.

Çorlu'da bulunan Reşadiye Mahallesi Mandıracı 3. Sokak'ta ev sahibi S.Ö. ve annesi Z.Ö., yaşanan anlaşmazlık sonrası evden çıkması yönünde kiracısı M.K. ile konuştu.

Çıkması istenince deliye döndü! Kiracıdan ev sahibi ve kızına biber gazlı saldırı - 1. Resim

ANNE KIZ HASTANELİK OLDU

Çıkan tartışmanın büyümesinin ardından M.K., anne ve kızına biber gazıyla saldırdı. Yüzlerine gelen biber gazı nedeniyle fenalık geçiren anne ve kızı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan olayın ardından şikayet üzerine M.K. gözaltına alındı.

