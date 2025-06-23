Ev sahibiyken kiracı oldu! Akılalmaz dolandırıcılık... Bir de telefonda dalga geçtiler

Konya'da mevcut evini satıp, yeni bir ev hayali kuran 52 yaşındaki Murat T.'nin gördüğü bir ev ilanıyla dünyası başına yıkıldı. Dolandırıcıların ağına düşen ve 1 milyon 650 bin lirasını kaptıran Murat T., yaşadıklarını "Tapu müdürlüğünün önünde beklerken telefonla arayıp, 'dolandırıldın' diyerek bir de dalga geçtiler." sözleriyle anlattı.

Ayakkabıcılık mesleği ile uğraşan Murat T., 2024'ün Aralık ayında yeni bir ev alabilmek için bir apartmanın zemin katında bulunan dairesini elden çıkardı. 1 ay içerisinde yeni evini alıp evi boşaltması gereken Murat T., evden çıkmasına 5 gün kala internette 'Acil satılık' yazılı bir konut ilanı gördü. İlandaki numarayı arayan Murat T., daireyi görmek istediğini iletti. Telefondaki şahıs "Ben buranın taşeronuyum, orada bir dairem var müteahhit duymasın, sen git eve bak" cevabını verdi. Evi beğenen Murat T. şahısla 2 milyon 350 bin lira karşılığında anlaştı.

İlgili Haber Kuyumcuya sahte altın sattılar! 3 şüpheli yakalandı

Sabah'ta yer alan habere göre Murat T., randevuya 1 saat kala tapu müdürlüğünün önüne gitti.Dolandırıcı, Murat T.'yi arayarak yolda olduğunu, ödemelerinin olduğunu ve verdiği IBAN'lara toplamda 1 milyon 650 bin lira göndermesini istedi.

Dolandırıcının talep ettiği parayı gönderip geri kalan parayı da tapuyu aldığında ödeyeceğini düşünen Murat T., bir daha dolandırıcıya ulaşamadı. Randevu saati geldiğinde kendisini arayan bir numara, "Siz orada tapu devri yapmak için bekliyorsunuz. Bu işlem olmayacak, dolandırıldın" diyerek telefonu kapattı. Duydukları karşısında dünyası başına yıkılan Murat T. sinir krizi geçirdi. Murat T., bir süre sonra Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Murat T.

Yaşadıklarını anlatan Murat T. şunları söyledi:

"BİZİMLE DALGA GEÇTİLER"

"Evimizi satıp yeni bir ev almak istedik. Uzun bir süre bütçemize göre ev bulamadık. İnternetteki ilanı görünce hemen gidip evi baktık. Fiyatı da bütçemize uygundu. Telefonla görüştüğümüz kişi müteahhide, 'Sen fiyat filan söyleme ben halledeceğim' demiş. Ama maalesef sahte ilanla dolandırıldık. Bir de telefonla arayıp 'dolandırıldınız' diyerek bizimle dalga geçtiler. Bu da yetmezmiş gibi elimde araba da var arabayı da satabilirim. "EV SAHİBİYDİM, KİRACI YAPTILAR" Bizi ev sahibiyken kiracı yaptılar. Sattığım evi boşaltmak zorunda kaldım. Hemen kiralık bir ev bulup eşyalarımı taşıdım. 6 aydır kiradayım. Bu sürede psikolojimiz bozuldu. Manevi olarak çöktük. Polisimiz dolandırıcıları yakaladı. İnşallah paramızı geri alabiliriz. Herkes dikkatli olsun"

DOLANDIRICILAR TUTUKLANDI

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Murat T.'yi dolandırılanların da aralarında bulunduğu 15 kişiyi yakaladı. Murat T.'yi dolandıran M.G. ve S.B.E.'nin de aralarında olduğu 13 kişi ise tutuklandı.