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Kuyumcuya sahte altın sattılar! 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ardahan'da kuyumcuya sahte altın satarak dolandıran 3 şüpheli, ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalandı. 

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, merkezde bir kuyumcuda sahte altın küpe satmaya ilişkin harekete geçti.

Kuyumcuya sahte altın sattılar! 3 şüpheli yakalandı - 1. Resim

Yapılan çalışmada, Ş.C. isimli şüpheli elindeki sahte küpeyi bir kuyumcuya satmaya çalıştığı sırada yakalandı. Olayla ilgili olduğu tespit edilen ve Ardahan-Artvin kara yolunda durdurulan bir araçta ise 16 sahte küpe, birer bileklik ve kolye ile 17 bin 600 lira para ve 22 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin Ardahan'dan önce Elazığ, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta bulundukları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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