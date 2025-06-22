Kuyumcuya sahte altın sattılar! 3 şüpheli yakalandı

Ardahan'da kuyumcuya sahte altın satarak dolandıran 3 şüpheli, ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, merkezde bir kuyumcuda sahte altın küpe satmaya ilişkin harekete geçti.

Yapılan çalışmada, Ş.C. isimli şüpheli elindeki sahte küpeyi bir kuyumcuya satmaya çalıştığı sırada yakalandı. Olayla ilgili olduğu tespit edilen ve Ardahan-Artvin kara yolunda durdurulan bir araçta ise 16 sahte küpe, birer bileklik ve kolye ile 17 bin 600 lira para ve 22 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin Ardahan'dan önce Elazığ, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta bulundukları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.