FIFA 26 ne zaman çıkacak? Türkiye satış tarihi araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye’de en çok oynanan oyunlardan biri olan FIFA 26’nın Türkiye çıkış tarihi araştırılıyor. FIFA 26’nın ne zaman satışa çıkacağı merak edilirken, Türkçe spiker özelliği de oyuncuların gündemine oturdu. Peki, FIFA 26 ne zaman çıkacak, Türkiye satış tarihi belli oldu mu? İşte FIFA 26 ile ilgili bilinenler.

Oyunseverlerin en çok tercih ettiği oyunlardan biri olan FIFA 26'nın Türkiye satışı için geri sayım başladı. EA Sports FC 26'nın Türkiye çıkış tarihi netleşirken, fiyatları da belli oldu. Bu yıl Türkçe spiker özelliğiyle öne çıkan FIFA 26 Ultimate Edition sahiplerine 7 gün erken erişim imkanı sunuyor.

Peki, FIFA 26 ne zaman satışa çıkıyor? İşte FIFA 26 Türkiye çıkış tarihi ve fiyat listesi...

FIFA 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Sports’un FIFA markasından ayrıldıktan sonra geliştirdiği yeni seri FC’nin son halkası olan EA Sports FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde satışa çıkıyor. Oyunu Ultimate Edition olarak satın alan kullanıcılar ise 19 Eylül'den itibaren erken erişim hakkına sahip olacak.

FIFA 26, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformlarında eş zamanlı olarak sahne alacak.

FIFA 26 FİYAT LİSTESİ

FIFA 26'nın platformlara göre belirlenen güncel fiyat listesi ise şu şekilde:

PC (STEAM / EPİC STORE):

  • Standard Edition: 69,99 Dolar / 2.599 TL
  • Ultimate Edition: 99,99 Dolar / 3.599 TL

PLAYSTATİON:

  • Standard Edition: 2.899 TL
  • Ultimate Edition: 3.999 TL

XBOX:

  • Standard Edition: 69,99 Dolar
  • Ultimate Edition: 99,99 Dolar

NİNTENDO SWİTCH:

  • Switch 1 Standard: 59,99 Dolar
  • Switch 1 Ultimate: 79,99 Dolar
  • Switch 2 Standard: 69,99 Dolar
  • Switch 2 Ultimate: 89,99 Dolar
