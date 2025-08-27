Hakan Çakır cinayetinde kamera görüntüleri ortaya çıktı! "Çivili sopayla vurdum" demişti...

Ankara Keçiören'de 10 Ağustos gecesi Hakan Çakır (22), merdivenlerdeki yol verme meselesi nedeniyle annesine laf atan ve kız kardeşini taciz eden, T.Z. (14) ve ağabeyi S.T. (17) ile tartışmaya başladı.

BABA YARALANDI, HAKAN ÖLDÜ

Kısa sürede alevlenen tartışma, iki tarafın aile fertlerinin dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Hakan Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Hakan Çakır tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde, olayın ardından kaçan T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan baba ve 3 oğlu tutuklanırken, U.K. ise serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerden Ahmet Emir'in olaydan sonra Taha'nın "5-6 defa bıçağı soktum ben ne yapacağım" dediğini, baba Cemal'in de "Ben de birinin gözüne çivili sopayla vurdum" ifadelerini kullandığını iddia edilmişti.

YAŞANANLAR KAMERADA

Öte yandan olay anları yaşanan koşuşturmaca ve sonrasındaki hareketliliğin yer aldığı güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.



