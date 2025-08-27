Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Hakan Çakır cinayetinde kamera görüntüleri ortaya çıktı! "Çivili sopayla vurdum" demişti...

Hakan Çakır cinayetinde kamera görüntüleri ortaya çıktı! "Çivili sopayla vurdum" demişti...

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da annesi ve kız kardeşine sözlü tacizde bulunanlarla tartışan Hakan Çakır feci şekilde öldürülmüştü. Olayın yankıları sürerken Çakır cinayetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara Keçiören'de 10 Ağustos gecesi Hakan Çakır (22), merdivenlerdeki yol verme meselesi nedeniyle annesine laf atan ve kız kardeşini taciz eden, T.Z. (14) ve ağabeyi S.T. (17) ile tartışmaya başladı.

BABA YARALANDI, HAKAN ÖLDÜ

Kısa sürede alevlenen tartışma, iki tarafın aile fertlerinin dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Hakan Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Hakan Çakır tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Hakan Çakır cinayetinde kamera görüntüleri ortaya çıktı! "Çivili sopayla vurdum" demişti... - 1. Resim

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde, olayın ardından kaçan T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan baba ve 3 oğlu tutuklanırken, U.K. ise serbest bırakılmıştı.

Hakan Çakır cinayetinde kamera görüntüleri ortaya çıktı! "Çivili sopayla vurdum" demişti... - 2. Resim

Şüphelilerden Ahmet Emir'in olaydan sonra Taha'nın "5-6 defa bıçağı soktum ben ne yapacağım" dediğini, baba Cemal'in de "Ben de birinin gözüne çivili sopayla vurdum" ifadelerini kullandığını iddia edilmişti.

YAŞANANLAR KAMERADA

Öte yandan olay anları yaşanan koşuşturmaca ve sonrasındaki hareketliliğin yer aldığı güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

