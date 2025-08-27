Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Lisede uyum haftası var mı? 9. sınıf öğrencileri araştırıyor

Lisede uyum haftası var mı? 9. sınıf öğrencileri araştırıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Lisede uyum haftası var mı? 9. sınıf öğrencileri araştırıyor
Lise, Milli Eğitim Bakanlığı, Okul, Haber
Haberler / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle, okulların açılış tarihi ve uyum haftası programları netleşti. Veliler ve öğrenciler planlarını yapmaya başladı. Özellikle 'lisede uyum haftası var mı, 9. sınıf öğrencileri uyum haftası tarihleri' araştırılıyor.

Yaz tatilinin son günlerine yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve veli, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihini ve tatil takvimini merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim yılına dair çalışma takvimini açıklarken özellikle lise öğrencileri için uyum haftası programları da dikkat çekiyor.

LİSEDE UYUM HAFTASI VAR MI?

2025-2026 eğitim öğretim yılında lisede uyum haftası düzenlenecek. MEB’in yayımladığı takvime göre, lise hazırlık sınıfları ve 9. sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak.

Bu program, öğrencilerin yeni okul ortamına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına alışmalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Özellikle liseye yeni başlayan öğrenciler için sosyal ve akademik adaptasyon sürecini destekleyen rehberlik çalışmaları, oyun temelli etkinlikler ve okul tanıtım faaliyetleri bu hafta boyunca gerçekleştirilecek.

Lisede uyum haftası var mı? 9. sınıf öğrencileri araştırıyor - 1. Resim

9. SINIF UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

9. sınıf öğrencileri için uyum haftası, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uygulanacak. MEB’in 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre bu süreçte lise 9. sınıf öğrencileri, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle birlikte bir hafta erken okula başlayarak uyum eğitimlerine katılacak. Öğrencilerin başlayacakları liselerle uyum haftası takvimi, saatleri ve günleri hakkında iletişime geçmesi öneriliyor.

Lisede uyum haftası var mı? 9. sınıf öğrencileri araştırıyor - 2. Resim

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

MEB’in 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü tüm sınıflar için ders zilinin çalmasıyla başlayacak.

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025’te başlayacak. Aynı tarihlerde okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri için uyum haftası düzenlenecek.

Birinci ara tatil 10-14 Kasım 2025’te birinci ara tatil yapılacak.

Birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili 19-30 Ocak 2026 arasında uygulanacak.

İkinci dönem 2 Şubat 2026’da başlayıp 26 Haziran 2026’da sona erecek.

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

